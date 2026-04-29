Maria Grapini avertizează: „Europa riscă să creeze cetățeni de rang secund dacă bugetul UE nu devine echitabil”

1 minut de citit Publicat la 20:10 29 Apr 2026 Modificat la 20:10 29 Apr 2026

Europarlamentarul Maria Grapini. Foto: Agerpres

Europarlamentara Maria Grapini atrage atenția că viitorul Uniunii Europene depinde de modul în care va fi construit noul cadru financiar multianual, avertizând că lipsa echității între statele membre poate adânci diferențele economice și sociale din Europa.

Europarlamentarul umanist susține că noul buget european trebuie construit pornind de la problemele reale ale cetățenilor și de la rezultatele concrete obținute până acum în materie de coeziune, infrastructură, locuri de muncă, cercetare și inovare.

„Stabilirea unui nou cadru financiar trebuie să pornească de la o analiză clară a progreselor realizate: avem mai multă coeziune? Beneficiem de o conectivitate mai bună? Au fost create mai multe locuri de muncă? Susținem suficient cercetarea și inovarea? Acestea sunt criteriile esențiale pe baza cărora trebuie construit bugetul european”, a spus Maria Grapini.

Europarlamentarul PUSL a avertizat că Europa traversează un moment decisiv, iar deciziile privind bugetul Uniunii vor influența direct stabilitatea și unitatea europeană în următorii ani.

„Europa se află la o răscruce. Modul în care vom construi acest buget va determina dacă vom reuși să menținem o Europă unită, fără discriminări, fără state sau cetățeni de rang secund”, a transmis Maria Grapini.

În același timp, aceasta a pledat pentru tratament egal între statele membre, inclusiv în ceea ce privește subvențiile pentru fermieri, și a subliniat că Parlamentul European trebuie să aibă un rol central în deciziile privind viitorul financiar al Uniunii Europene.