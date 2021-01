Maricel Popa, PSD Iași: "Este timpul ca Alexe să renunţe la orice funcţie publică! Îi cer public demisia din funcția de președinte al CJ Iași"

"Am urmărit cu atenţie tot ceea ce s-a petrecut în ultimul timp în viaţa politică locală şi naţională. Şi am observat, că la acest început de an, Iaşul este pe toate canalele de ştiri şi în toate ziarele." a fost mesajul semnat de Maricel Popa și publicat pe pagina de Facebook a PSD Iași

"Din păcate, nu pentru proiecte şi investiţii majore, ci pentru acuzaţiile de corupţie şi hoţie aduse lui Costel Alexe. Reacţiile de ieri ale preşedintelui României la adresa sa, mă determină, din nou, să îi cer public demisia din funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi şi să înceteze să mai facă judeţul de râs.

Nu ne mai reprezintă nicăieri. Cine poate să mai aibă încredere într-un hoţ de tablă? Ce investitori vor mai veni la Iaşi când ştiu că li se va cere şpagă pentru serviciile pe care vor să le presteze? Cine poate să mai creadă pe cineva care a sacrificat pădurile Dobrovăţului pentru interesul personal? Cine poate să mai aibă încredere că bugetul judeţului va fi administrat în mod corect şi eficient? Cine poate să se mai simtă mândru că este ieşean cu aşa un personaj la conducere?

Ieşenii s-au săturat de sistemul bolnav instaurat de Alexe. De pilele şi rubedeniile plasate în funcţii călduţe şi cu salarii nesimţite. Ieşenii s-au săturat de un personaj toxic, care a făcut plângere penală pentru că în Iaşi s-a construit un spital în care să fie trataţi bolnavii de Covid din regiune, în timp ce el căuta soluţii să aducă la moşia de la Sculeni şpaga cerută de la Galaţi."

Maricel Popa: "Să îţi fie ruşine Costel Alexe!"

"Singurul lucru care mai rămâne de făcut este să renunţi la orice funcţie publică şi să laşi justiţia să facă lumină în acest caz. Cât mai repede! Iaşul are nevoie de proiecte şi investiţii, de oameni cinstiţi, corecţi, capabili să muncească la Consiliul Judeţean, nu de un şpagangiu care timp de 4 ani va fi preocupat să îşi construiască o apărare în dosarul său."

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, în prima conferință de presă susținută în 2021 la Palatul Cotroceni, că penalii nu au ce căuta în funcții publice, cu referire la cazul lui Costel Alexe, urmărit penal de DNA, pentru luare de mită și instigare la delapidare. Fostul Ministrul al Mediului ar fi pretins în mod direct 22 de tone de „tablă cutată, țeavă pătrată, țeavă rectangulară și rulouri de tablă”.

Întrebat dacă Partidul Național Liberal ar trebui să-i retragă sprijinul politic lui Alexe, șeful statului a precizat că această decizie aparține reprezentanților partidului, însă se așteaptă ca Alexe să se autosuspende din funcțiile publice.

"Sincer, eu cred că această discuție trebuia să aibă loc de mult și să fie mai scurtă, am mai spus că persoanele urmărite penal sau penalii, așa cum i-am numit, n-au ce cauta în funcții publice.

Nu știu dacă PNL trebuia să discute, dar dacă Alexe va fi cercetat penal, m-aș aștepta să se autosuspende din funcții până când se clarifică aceste aspecte", a precizat Klaus Iohannis.