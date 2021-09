Maricel Popa, PSD Iași: ”Îl somez public pe penalul Alexe să predea urgent gestiunea Spitalului mobil de la Lețcani”

Îl somez public pe penalul Alexe să se gândească și la ieșeni și să predea urgent gestiunea Spitalului mobil de la Lețcani!

Numărul cazurilor noi de Covid-19 crește zilnic. Cu toate acestea, procedura de predare a gestiunii Spitalului mobil de la Lețcani între Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Euronest nu a fost încă încheiată.

Au trecut mai bine de două luni de când acest lucru ar fi trebuit să se întâmple, însă autoritățile județene și conducerea spitalului trag de timp în defavoarea ieșenilor.

Spitalul mobil de la Lețcani urmează să fie predat către Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) pentru a fi funcționalizat în valul 4 al pandemiei.

Ceea ce ar fi trebuit să reprezinte o simplă procedură administrativă s-a transformat într-o evidentă tragere de timp, din care, doar ieșenii, au de pierdut.

Maricel Popa: ”Următoarele 3-4 săptămâni vor fi critice”

”Nu înțeleg această tergiversare care este în detrimentul pacienților. După ce a închis Spitalul mobil de la Lețcani pentru că a considerat că nu este eficient, acum, penalul Costel Alexe nu vrea să predea gestiunea către ADI Euronest de mai bine de două luni.

A fost deja depășit pragul de 2.000 cazuri de Covid-19 la nivel național. Următoarele 3-4 săptămâni vor fi critice și e posibil să ajungem, din nou, la 7.000 - 8.000 de cazuri zilnic. La ATI deja nu mai sunt paturi libere.

Cel mai probabil se va reveni la situația în care spitalale de specialitate vor fi, din nou, transformate în unități medicale pentru bolnavii de Covid-19, în contextul în care Spitalul mobil de la Lețcani nu este utilizat. Pentru penalul Alexe acest lucru nu reprezintă o problemă pentru că ieșenii nu au fost niciodată o prioritate pentru el.

”Alexe nu are nicio realizare”

În aproape un an de mandat bam-bam Alexe nu are nicio realizare, ba, mai mult, are deja câteva dosare penale în lucru, acuzat fiind de autoritățile statului de mai multe fapte de corupție.

Nici măcar acum în ceasul al doisprezecelea nu se dezminte. Nu are nicio strategie cu privire la situația celorlalte unități medicale ieșene, care, în curând, nu vor mai putea primi pacienți. Sunt convins că lucrurile sunt întârziate intenționat, doar pentru ca ISU să nu pună în funcțiune spitalul în valul 4 al pandemiei. Spitalul mobil de la Lețcani ar putea prelua toate cazurile cu forme medii și grave de Covid-19 din Iași și regiunea Moldovei, iar celelalte spitale nu ar fi afectate.

Îl somez public pe penalul Alexe să grăbească lucrurile astfel încât procedura de predare a gestiunii de la Spitalul de Boli Infecțioase către ADI Euronest să se încheie în această săptămână. Bătaia de joc la adresa ieșenilor trebuie să înceteze!” a declarat președintele PSD Iași, senatorul Maricel Popa.

Spitalul mobil din Leţcani a fost predat spre folosință, din septembrie 2020, Spitalului de Boli Infecţioase “Sf. Parascheva” din Iaşi, ca secție exterioară a unității medicale și a deservit aproximativ 1000 de pacienți din toată țara în perioada în care a fost funcțional.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal