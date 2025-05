Mesaj furios al Franței, după atacurile lui Simion și ale aliaților lui: ”A minți despre Franța, a o insulta, înseamnă a rupe istoria”

Ministerul Afacerilor Externe din Franța acuză o ”diversiune” prin care o presupusă declarație a fondatorului Telegram, rusul Pavel Durov, încearcă să inducă ideea că țara condusă de Emmanuel Macron se amestecă în alegerile din România.

”Acuzații complet nefondate circulă pe Telegram și Twitter privind presupusa interferență a Franței în alegerile prezidențiale din România. Franța respinge categoric aceste acuzații și face apel la toată lumea să acționeze cu responsabilitate și să respecte democrația românească. Primul tur al alegerilor prezidențiale din România, din decembrie anul trecut, a fost anulat în mod suveran de către autoritățile române competente în urma unei interferențe digitale și financiare foarte reale din partea unor actori legați de Rusia.

Investigațiile ulterioare efectuate de autoritățile române și de Comisia Europeană au confirmat ulterior gravitatea acestei interferențe, inclusiv în ceea ce privește manipularea algoritmului TikTok.

În acest context, acuzațiile recente la adresa Franței sunt doar o tactică diversionistă în fața unor amenințări reale de ingerință la adresa României”, se arată într-un comunicat al ministerului de externe francez, postat duminică seara la platforma X.

Franța a făcut apel ”la toți actorii politici români să fie responsabili și să apere democrația”, făcând trimitere la George Simion, care a insultat Franța, joi și vineri, la Paris, spuând că ”peste 20 de ani nu va mai exista, va fi califat”, și l-a insultat și pe Emmanuel Macron, despre care a spus că este ”dictator”.

”În calitate de partener și prieten, reamintim că Franța a fost alături de România în aderarea sa la Uniunea Europeană, în reformele sale, în intrarea sa în Schengen și în progresul său. Și pentru securitatea sa, de exemplu, prin trimiterea soldaților noștri la cinci zile după începerea invaziei rusești în Ucraina, în februarie 2022. A minți despre Franța, a o insulta, înseamnă a distruge această istorie”, mai spune ministerul de Externe al Franței.

Des allégations totalement infondées circulent sur Telegram et Twitter concernant une prétendue ingérence de la France dans le scrutin présidentiel roumain.



La France rejette catégoriquement ces allégations et appelle chacun à la responsabilité et au respect de la démocratie… pic.twitter.com/0mthi1CNrN