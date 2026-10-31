Mesajul lui Marian Neacșu, de Ziua Internaţională a Mării Negre: E o regiune strategică pentru securitate, stabilitate și conectivitate

Mesajul lui Marian Neacșu, de Ziua Internaţională a Mării Negre. Sursa foto: Getty

Ministrul de Interne, Marian Neacşu, a transmis, sâmbătă, un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Mării Negre. Acesta a remarcat că "pentru România, Marea Neagră ține de identitatea națională și este o resursă esențială pentru dezvoltarea economică", iar "pentru Uniunea Europeană și NATO, este o regiune strategică pentru securitate, stabilitate și conectivitate. Toate acestea depind de aceeași condiție: o mare sigură".

Marian Neacşu aminteşte că războiul dus de Rusia în Ucraina afectează siguranţa pe Marea Neagră.

"Pentru Ministerul Afacerilor Interne, Marea Neagră înseamnă muncă zilnică și responsabilitate permanentă. Aici supraveghem frontiera externă a Uniunii Europene și a NATO, combatem traficul de droguri, de arme și de persoane și intervenim pentru a salva vieți.

Pentru România, Marea Neagră ține de identitatea națională și este o resursă esențială pentru dezvoltarea economică. Pentru Uniunea Europeană și NATO, este o regiune strategică pentru securitate, stabilitate și conectivitate. Toate acestea depind de aceeași condiție: o mare sigură.

Acum 30 de ani, la Istanbul, cele șase state riverane semnau Planul Strategic de Acțiune pentru protejarea Mării Negre. Realitățile regiunii s-au schimbat profund de atunci. Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei afectează siguranța navigației, infrastructura critică și mediul marin. Incidentele recente confirmă că aceste riscuri sunt reale și imediate. Răspunsul statului trebuie să fie la fel de concret: coordonat, rapid și eficient.

MAI contribuie direct la acest răspuns prin Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Poliția Română, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General de Aviație și celelalte structuri cu atribuții în domeniu.

Ultimele trei luni arată ce înseamnă acest efort în practică. În august, echipajele noastre au evacuat un marinar rănit de pe o platformă de extracție din larg și au transportat la spital o persoană aflată în dificultate la bordul unei nave din zona Neptun Deep. În octombrie, trei marinari răniți de pe nava Royad Mammadov au fost recuperați prin troliere și aduși la țărm pentru îngrijiri medicale. Cinci membri ai echipajului navei Wine Trader au fost preluați, cu sprijinul unei echipe medicale, și transportați la Constanța, în timp ce pompieri specializați au fost coborâți pe nava avariată pentru a-i căuta pe ceilalți. Pe 24 octombrie, am intervenit pentru căutarea marinarilor dispăruți după incidentul în care a fost implicată nava Khoryv.

Fiecare dintre aceste misiuni a cerut pregătire, curaj și coordonare între instituții. Le mulțumesc tuturor celor care au participat la ele și colegilor care își fac datoria în fiecare zi, inclusiv în condiții extrem de dificile. Profesionalismul lor este cea mai solidă garanție pe care o putem oferi cetățenilor", a transmis Marian Neacşu.

Cele 4 priorităţi ale MAI

"Direcția MAI este clară, iar prioritățile sunt patru:

Cooperare interinstituțională strânsă între MAI, Ministerul Apărării Naționale, autoritățile maritime și celelalte instituții

competente, cu supraveghere coordonată și intervenții comune, inclusiv pentru protejarea infrastructurii critice.

competente, cu supraveghere coordonată și intervenții comune, inclusiv pentru protejarea infrastructurii critice. Schimb rapid de informații, astfel încât fiecare instituție să acționeze pe baza aceleiași imagini operative.

Tehnologie modernă de supraveghere și analiză, alături de mijloace aeriene și navale, pentru identificarea timpurie a riscurilor.

Capacitate de intervenție consolidată: echipamente, pregătire și timp de reacție.

Apartenența României la NATO și la Uniunea Europeană ne oferă cadrul pentru a întări cooperarea regională și aliată, pentru a proteja libertatea navigației și pentru a crește reziliența în fața amenințărilor hibride.

Pentru Ministerul Afacerilor Interne, protejarea vieții și a siguranței oamenilor rămâne prioritatea fundamentală. Asta înseamnă pregătire permanentă, reacție rapidă și cooperare reală între instituții. Este angajamentul nostru, la Marea Neagră și oriunde cetățenii au nevoie de noi", a încheiat Neacşu.