Mesajul lui Nicușor Dan pentru Donald Trump, după atacul de la dineul corespondenților

A.O.
1 minut de citit Publicat la 16:19 26 Apr 2026 Modificat la 16:19 26 Apr 2026
nicușor dan
„România este ferm alături de Statele Unite astăzi”, a transmis Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a scris pe rețelele sociale că România este solidară cu Statele Unite după atacul de la dineul corespondenților de la Casa Albă. Șeful statului a declarat că violența politică „nu își are locul în societățile noastre”, iar atacul nu a fost îndreptat doar împotriva președintelui Donald Trump, ci și împotriva democrației.

„România este ferm alături de Statele Unite astăzi. Atacul îngrozitor de la dineul corespondenților reprezintă un atac nu doar la adresa președintelui Trump și echipei sale, ci asupra democrației.

Suntem ușurați că Președintele, Prima Doamnă, și toți cei prezenți sunt în siguranță. Reacția rapidă a forțelor de ordine reflectă puterea instituțiilor americane. Violența politică nu își are locul în societățile noastre. România, un aliat NATO puternic și prieten al poporului american, își transmite întreaga solidaritate”, a scris Nicușor Dan pe X. 

Anterior postării președintelui Nicușor Dan, ministra Afacerilor de Externe Oana Țoiu a condamnat atacul din Statele Unite

Un bărbat a deschis focul la cina corespondenților de la Casa Albă, unde se aflau și președintele Donald Trump, Prima Doamnă Melania Trump, vicepreședintele JD Vance și alți oficiali guvernamentali.

Aceștia au fost evacuați rapid, invitații s-au ascuns sub mese, iar bărbatul care a deschis focul a fost imobilizat rapid, dar nu înainte de a trage într-un ofițer, care însă purta vestă antiglonț și nu a fost rănit grav. 

Etichete: Nicușor Dan Donald Trump tentativă de asasinat Tentativa de asasinat donald trump

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Politică
» Citește mai multe din Politică
