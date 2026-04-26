Mesajul lui Nicușor Dan pentru Donald Trump, după atacul de la dineul corespondenților

„România este ferm alături de Statele Unite astăzi”, a transmis Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a scris pe rețelele sociale că România este solidară cu Statele Unite după atacul de la dineul corespondenților de la Casa Albă. Șeful statului a declarat că violența politică „nu își are locul în societățile noastre”, iar atacul nu a fost îndreptat doar împotriva președintelui Donald Trump, ci și împotriva democrației.

„România este ferm alături de Statele Unite astăzi. Atacul îngrozitor de la dineul corespondenților reprezintă un atac nu doar la adresa președintelui Trump și echipei sale, ci asupra democrației.

Suntem ușurați că Președintele, Prima Doamnă, și toți cei prezenți sunt în siguranță. Reacția rapidă a forțelor de ordine reflectă puterea instituțiilor americane. Violența politică nu își are locul în societățile noastre. România, un aliat NATO puternic și prieten al poporului american, își transmite întreaga solidaritate”, a scris Nicușor Dan pe X.

Romania stands firmly with the United States today. The horrendous attack at the White House Correspondents' Dinner is an assault not just on President Trump and his team, but on democracy itself. We are relieved that the President, First Lady and all present are safe. The swift… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) April 26, 2026

Anterior postării președintelui Nicușor Dan, ministra Afacerilor de Externe Oana Țoiu a condamnat atacul din Statele Unite.

Un bărbat a deschis focul la cina corespondenților de la Casa Albă, unde se aflau și președintele Donald Trump, Prima Doamnă Melania Trump, vicepreședintele JD Vance și alți oficiali guvernamentali.

Aceștia au fost evacuați rapid, invitații s-au ascuns sub mese, iar bărbatul care a deschis focul a fost imobilizat rapid, dar nu înainte de a trage într-un ofițer, care însă purta vestă antiglonț și nu a fost rănit grav.