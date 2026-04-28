Mesajul unui liberal pentru colegi, după 36 de ani în PNL: Dacă ne așezăm la masă cu PSD înseamnă că suferim de sindromul Stockholm

Deputatul PNL Mihai Voicu. Foto: Agerpres

Deputatul PNL Mihai Voicu le-a transmis, marți, un mesaj colegilor săi de partid, după ce PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Sunt membru PNL din 10 ianuarie 1990. Fără întrerupere. Nu am migrat, nu am plecat la alt partid, nici măcar la dizidențe liberale onorabile.

Am pretenția că pot exprima opinii. Și sunt prea bătrân, în buletin și în partid, pentru a fi "omul lui...". Trebuie să recunosc că întotdeauna am putut exprima opinii fără a fi oprimat, atacat sau exclus. Indiferent dacă aceste opinii au fost minoritare.

Cred, acum, că dacă ne așezăm cuminți la masă cu PSD după numeroasele atacuri populiste și după mariajul cu AUR, înseamnă că suferim de un bizar sindrom Stockholm colectiv. Nu, cine a nins să strângă”, a scris Voicu, pe pagina personală de Facebook.

Tot marți, PNL a transmis un mesaj către cei din PSD „care se revendică din valorile pro-europene”: „Nu vă puteți numi pro-europeni și vota în același timp alături de AUR împotriva unui guvern care apără tocmai aceste valori”. Mai mult, partidul a cerut parlamentarilor care cred în direcția euroatlantică a României „să nu se lase instrumentalizați de jocurile politice ale lui Sorin Grindeanu și să voteze împotriva acestei moțiuni”.

Moțiunea de cenzură a fost depusă, marţi, în Parlament, anunţul fiind făcut de George Simion, fără reprezentanţii PSD. Birourile Permanente reunite ale Parlamentului s-au reunit tot astăzi, în şedință, pentru declanşarea procedurii oficiale. Mâine va fi citită în plenul Parlamentului moţiunea de cenzură, iar votul va avea loc marţi, la ora 11.