Mesajul unui ministru PSD după numirea procurorilor de către Nicușor Dan: "În sfârșit, România are președinte. Am încredere"

Alexandru Rogobete (foto, stânga) spune că, în urma numirii șefilor de Parchete, România are, în sfârșit, președinte. Foto: Agerpres

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD) a publicat joi un text în care își exprimă susținerea pentru președintele Nicușor Dan, confruntat cu un val de critici din partea unor reprezentanți ai societății civile, dar și din USR și PNL, în urma numirii șefilor de Parchete.

Rogobete a subliniat că numirile procurorilor-șefi reprezintă o prerogativă a șefului statului și că acesta este "singurul care are acces la toate informațiile necesare luării deciziilor".

Ministrul PSD a mai spus că a condamna un om (pe Nicușor Dan, în cazul de față) pentru o decizie care încă nu și-a produs efectele "este exact opusul ideii de dreptate, pentru care unii pretind că luptă".

Postarea ministrului pe Facebook, în continuare. Intertitlurile aparțin redacției.

Alexandru Rogobete: "Dacă totuși, după ce trece linșajul public, se dovedește că președintele are dreptate?"

"Și totuși, după ce linșajul public trece, dacă Președintele Nicușor Dan are dreptate?

Eu susțin public decizia pe care Președintele Nicușor Dan a luat-o ieri. Numirile în justiție sunt apanajul Președintelui. Punct.

Am încredere că această decizie va produce efecte bune în justiție, va genera încredere în sistem și va produce dreptate. Este ceea ce cred eu, indiferent sau chiar în pofida campaniei de linșaj public la care este supus acum Președintele.

Și, poate cel mai important, ONEST spus: în sfârșit România are Președinte.

Este, în același timp, singurul om din România care are acces la toate informațiile necesare pentru o astfel de decizie. Iar eu mă bazez pe capacitatea lui de a le filtra corect. Aceste decizii se iau pe informații clare, nu pe speculații sau campanii plătite!

Alexandru Rogobete: "Am încredere. Pentru că încrederea ne face bine"

Un om de stat ia o decizie, o prezintă public, cu argumente și își asumă rezultatele deciziei sale. Își alocă timp pentru a explica decizia și pentru a răspunde la întrebările presei. Nu evită. Nu se ascunde. Este opusul oricărei forme de aroganță. Este transparență, responsabilitate și asumare.

Nu mă pricep la justiție, nu este domeniul meu, dar știu că deciziile grele nu se iau pentru aplauze, se iau pentru rezultate. Mai știu și înțeleg că nu poți lua o decizie sub imperiul fricii că cineva, cumva, te judecă public și te execută sumar - ceea ce, din păcate, vedem astăzi.

Și pentru că tot vorbim despre justiție, să condamni un om pentru o decizie care încă nu și-a produs efectele este exact opusul ideii de dreptate pentru care unii pretind că luptă.

În sfârșit, România are Președinte. Am încredere. Pentru că încrederea ne face bine.