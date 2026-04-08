Ministru Ivan spune, de față cu Bolojan, că-și va da demisia dacă PSD decide să iasă din Guvern: Nu fac notă discordantă față de echipă

Premierul Bolojan și ministrul Energiei, în conferință de presă. Foto: Captură video

Ministrul PSD al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă comună cu premierul Ilie Bolojan, că dacă PSD va decide să iasă din Guvern, își va da demisia. „Dacă cei 5.000 de colegi vor decide o anumită direcție a partidului, voi decide în consecință, că nu fac notă discordantă față de echipă”, a declarat acesta.

Întrebat, în conferința de presă, despre o posibilă demisie în bloc a miniștrilor PSD, premierul Bolojan a spus că „cea mai bună situația pentru România în această perioadă este să aibă un Guvern care este susținut de o majoritate stabilă”.

Premierul a fost întrebat despre o posibilă susținere a partidului AUR, în cazul în care PSD decide să nu îl mai susțină.

„Grupurile parlamentare ale partidelor din Camera Deputaților decid așa cum consideră de cuviință. Consider că România are nevoie de un guvern stabil, care trebuie să se bazeze pe voturi predictibile, pe voturile Coaliției. Asta este cea mai bună variantă pentru România”, a spus Bolojan.

„Sunt premierul României, am o responsabilitate în această calitate și fac ce ține de mine. Cea mai bună situația pentru România în această perioadă este să aibă un Guvern care este susținut de o majoritate stabilă”, a mai spus premierul.

„Nu am ajuns ministru pe persoană fizică, am ajuns să fim susținuți de o echipă din care facem parte. Prin urmare, dacă cei 5.000 de colegi vor decide o anumită direcție a partidului, voi decide în consecință, că nu fac notă discordantă față de echipă”, a declarat ministrul Energiei.

Partidul Social Democrat va decide pe 20 aprilie dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan în funcția de premier.