Ministrul Agriculturii, mesaj pentru liderii de la Bruxelles: „Mâncarea nu se face din birouri şi din hârtii”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Foto: Agerpres

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a transmis marți seară, la Antena 3 CNN, un mesaj către funcționarii și decidenții de la Bruxelles, în contextul acordului comercial UE–Mercosur. Acesta a atras atenția că „mâncarea nu se face din birouri şi din hârtii” și a cerut reguli clare pentru protejarea securității alimentare și a sănătății consumatorilor.

Barbu a subliniat că România are cel mai mare număr de fermieri din Uniunea Europeană și aproximativ două milioane de persoane care depind direct de agricultură. El a amintit că, încă din 15 iulie, a solicitat, împreună cu ministrul Agriculturii din Franța, garanții „de bun-simț” pentru protejarea fermierilor români și europeni.

„Pentru funcţionarii şi pentru decidenţii de la Bruxelles vreau să le transmit un lucru: mâncarea nu se face din birouri şi din hârtii. Trebuie să avem condiţii clare de a proteja pe de o parte securitatea alimentară a Uniunii Europene şi a României, iar pe de altă parte, lucrul cel mai important, vorbim de securitatea în sănătate. Pentru că în momentul de faţă, la nivelul ţărilor din Mercosur, se utilizează substanţe pesticide din categoria 1 şi 2, care sunt interzise la nivelul Uniunii Europene”, a afirmat ministrul Florin Barbu.

Ministrul a mai precizat că nu se opune acordului UE–Mercosur în sine, însă avertizează că un comerț fără controale clare și fără respectarea standardelor europene poate afecta grav fermierii din UE.

„Să ştiţi că nu am fost împotriva Mercosur. Eu sunt de acord cu comerţul liber, pentru că poate stimula creştere economică. Dar un comerţ liber, fără date, fără control, fără standarde de calitate pe care Uniunea Europeană îl impune fermierilor români poate fi un dumping mascat”, a adăugat Florin Barbu.

Pe tema acordului Mercosur au existat reacții și din interiorul coaliției. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a susținut că subiectul nu a fost discutat niciodată în coaliție și că, deși acordul este prezentat ca fiind benefic, nu a fost explicat clar ce presupune în mod concret. În opinia sa, situația arată o lipsă de respect atât față de partidele aflate la guvernare, cât și față de cetățeni.

La rândul său, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat modul în care a fost gestionată decizia, subliniind că angajamentele care vizează România pe termen lung nu pot fi asumate fără o informare clară a populației. El a punctat că românii ar fi trebuit să știe exact ce implică acest acord și ce consecințe va avea pe termen lung, indiferent dacă este benefic sau nu.