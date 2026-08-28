Ministrul Dimian a anunțat ce decizie a luat privind bursele sociale: „Nu voi propune reducerea sprijinului anual. Dimpotrivă”

Jumătate dintre copiii din mediul rural trăiesc în familii în care banii abia ajung sau nu ajung pentru strictul necesar, potrivit World Vision România.

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a anunțat vineri dimineață, înainte de ședința de guvern, ce decizie a luat cu privire la bursele sociale. Acesta a declarat că nu va propune reducerea sprijinului anual acordat elevilor, dimpotrivă dorește să fie majorat cu 7% pragul de venit pentru eligibilitate, ca numărul copiilor care vor putea beneficia de aceste burse să crească. Totuși, ministrul nu a spus dacă bursele sociale vor fi acordate în continuare și pe timpul vacanței de vară.

Declarația ministrului vine la o zi după ce perioada de consultare publică pentru proiectul privind bursele sociale s-a încheiat.

Mihai Dimian a precizat că documentul pus în dezbatere nu a vizat doar perioada în care sunt acordate bursele, ci şi cuantumul minim lunar al acestora. Astfel, ministrul a atras atenția că o variantă de luat în considerare este acordarea unei burse sociale mai mari elevilor în timpul când sunt la școală efectiv, astfel încât sprijinul pe care îl primesc aceștia să nu scadă, chiar dacă acordarea bursei e întreruptă pe timpul vacanței.

„Prin urmare, o variantă cu un cuantum lunar mai mare, acordat pe durata activităților didactice, poate fi analizată în raport cu varianta distribuirii sprijinului pe întregul an, fără ca aceasta să presupună automat diminuarea sprijinului anual acordat elevului”





Ministrul interimar al Educației a spus că există alte state europene care nu acordă burse sociale pe perioada vacanței.



„Bursa socială este o formă de sprijin acordată 'în vederea susţinerii participării la activităţile didactice şi a prevenirii abandonului şcolar'. Din acest motiv, finalitatea educaţională poate fi mai bine atinsă prin corelarea ei directă cu perioada activităţilor şcolare. Există multe alte state europene care nu acordă burse sociale pe perioada vacanţei, deşi finanţarea educaţiei este mult mai consistentă decât în România”, a spus el.

Totuși, Dimian a admis că situația României este diferită.

„În acelaşi timp, afirmaţia că 'sărăcia nu intră în vacanţă' este un argument legitim pentru acordarea burselor sociale pe perioada vacanţelor şcolare. Combaterea sărăciei trebuie să fie o preocupare permanentă a statului. Dar mecanismul principal de protecţie socială destinat explicit acestui obiectiv este dat de Legea privind venitul minim de incluziune. Acea lege reglementează explicit acest mecanism în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială”, a scris ministrul pe Facebook.



Potrivit lui Dimian, bursa socială reprezintă un mecanism suplimentar de sprijin pentru elevii aflaţi în situaţii vulnerabile, având ca obiectiv principal susţinerea participării acestora la activităţile didactice.



„În concluzie, mai mulţi copii eligibili, fără diminuarea sprijinului anual acordat fiecăruia - acesta este principiul de la care voi porni în propunerea pe care o voi trimite către Comisia de Dialog Social şi o voi susţine în Guvern”, a mai susţinut ministrul Educaţiei şi Cercetării.

Ministerul Educației și Cercetării a pus în dezbatere publică, pe 17 august, un proiect de hotărâre de Guvern care modifică metodologia-cadru de acordare a burselor pentru elevi și cuantumul acestora. Astfel, bursele sociale ar urma să fie acordate doar în perioada cursurilor școlare, nu și în vacanțe.