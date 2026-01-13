Ministrul Finanţelor: Anul 2026 trebuie să fie anul aderării oficiale a României la OCDE

Alexandru Nazare. sursa foto: Agerpres

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că anul 2026 trebuie să fie anul aderării oficiale a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Declarația a fost făcută marți, la Paris, unde Nazare a condus delegația României la sesiunea de evaluare din cadrul Comitetului pentru Analiza Economică și Dezvoltare (EDRC), relatează Agerpres.

Reuniunea a avut ca obiect dezbaterea Proiectului de Studiu Economic pentru România 2026, document care va sta la baza evaluării economice a țării în procesul de aderare.

„Anul 2026 trebuie să fie anul aderării oficiale a României la OCDE. Studiul Economic 2026 va fi unul dintre instrumentele de referinţă pentru ajustarea modelului nostru economic în vederea convergenţei cu standardele Organizaţiei. Am demonstrat că România a făcut munca necesară şi a livrat rezultate care se văd deja în cifre. Evaluarea de astăzi de la Paris reprezintă un pas important pentru alinierea României la standardele globale de guvernanţă, transparenţă şi eficienţă economică, oferind garanţia că economia românească este pe o traiectorie de modernizare”, a subliniat Alexandru Nazare, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor.

În cadrul reuniunii, ministrul a prezentat progresele economice realizate de România și angajamentul autorităților pentru menținerea stabilității fiscal-bugetare, elemente care vor fi incluse în Proiectul de Studiu Economic.

Documentul, care urmează să fie publicat în primăvara acestui an, este structurat în patru capitole și analizează evoluțiile macroeconomice și principalele provocări de politică publică, politicile sociale, combaterea efectelor schimbărilor climatice, precum și dezvoltarea competitivității economice.

Ministerul Finanțelor anunță că dialogul tehnic cu EDRC va continua și în perioada următoare, în cadrul procesului de evaluare.

Delegația României la Paris a inclus, alături de ministrul Finanțelor, reprezentanți la nivel înalt ai Ministerului Economiei, Mediului și Muncii, ai Banca Națională a României, precum și experți din instituțiile implicate în tematica EDRC.

Procesul de aderare a României la OCDE a fost lansat oficial în ianuarie 2022, iar Foaia de parcurs a României a fost adoptată în iunie 2022, stabilind etapele și domeniile supuse evaluărilor tehnice.

În prezent, România se află într-o etapă avansată a procesului de aderare, fiind evaluată în cadrul a 25 de comitete de specialitate ale OCDE. Aceste evaluări vizează politicile publice și cadrul instituțional din domenii-cheie și reflectă atât adoptarea legislației necesare, cât și consolidarea capacității administrative pentru aplicarea efectivă a standardelor OCDE.