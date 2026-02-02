Antena 3 CNN Politică Ministrul Muncii vrea o majorare a indemnizaţiilor pentru copiii cu handicap. Ce sume primesc aceştia în prezent: "Vi se pare mult?"

Ministrul Muncii vrea o majorare a indemnizaţiilor pentru copiii cu handicap. Ce sume primesc aceştia în prezent: "Vi se pare mult?"

M.P.
1 minut de citit Publicat la 22:25 02 Feb 2026 Modificat la 23:03 02 Feb 2026
petre florin manole
Ministrul Muncii vrea o majorare a indemnizaţiilor pentru copiii cu handicap. Foto: Agerpres

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, luni seară, că, în spaţiul public, ar circula mai multe mituri referitoare la persoanele cu dizabilităţi şi că "în următoarea perioada vreau să mai spargem din aceste false percepții și să arăt că cifrele nu mint". El a afirmat că trebuie mărite indemnizațiile pentru copiii cu handicap şi că, în prezent, beneficiile sunt următoarele: 80 de lei handicap mediu, 232 – handicap accentuat, 463 - handicap grav.

"Atunci când iei un singur exemplu și îl transformi într-o regulă de tipul „X nu vrea să muncească pentru că primește un beneficiu social” comiți o eroare elementară de logică. La fel ca atunci când un primar a ajuns să spună că „cine nu muncește, nu merită să trăiască”. 

Despre persoanele cu dizabilități circulă de prea mult timp mituri, dezinformări și, mai nou, stigmatizări. Lucruri false, dar repetate suficient de des încât să pară adevărate. În următoarea perioada vreau să mai spargem din aceste false percepții și să arăt că cifrele nu mint. 

Iată astăzi realitatea despre indemnizația pentru copiii cu handicap - 80 de lei handicap mediu, 232 – handicap accentuat, 463 - handicap grav. Vi se pare mult? Mie nu, și de asta cred că trebuie să le mărim", a postat ministrul Muncii, Florin Manole, pe Facebook.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Florin Manole handicap copii cu handicap

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Politică
» Citește mai multe din Politică
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close