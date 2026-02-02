Ministrul Muncii vrea o majorare a indemnizaţiilor pentru copiii cu handicap. Ce sume primesc aceştia în prezent: "Vi se pare mult?"

Ministrul Muncii vrea o majorare a indemnizaţiilor pentru copiii cu handicap. Foto: Agerpres

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, luni seară, că, în spaţiul public, ar circula mai multe mituri referitoare la persoanele cu dizabilităţi şi că "în următoarea perioada vreau să mai spargem din aceste false percepții și să arăt că cifrele nu mint". El a afirmat că trebuie mărite indemnizațiile pentru copiii cu handicap şi că, în prezent, beneficiile sunt următoarele: 80 de lei handicap mediu, 232 – handicap accentuat, 463 - handicap grav.

"Atunci când iei un singur exemplu și îl transformi într-o regulă de tipul „X nu vrea să muncească pentru că primește un beneficiu social” comiți o eroare elementară de logică. La fel ca atunci când un primar a ajuns să spună că „cine nu muncește, nu merită să trăiască”.

Despre persoanele cu dizabilități circulă de prea mult timp mituri, dezinformări și, mai nou, stigmatizări. Lucruri false, dar repetate suficient de des încât să pară adevărate. În următoarea perioada vreau să mai spargem din aceste false percepții și să arăt că cifrele nu mint.

Iată astăzi realitatea despre indemnizația pentru copiii cu handicap - 80 de lei handicap mediu, 232 – handicap accentuat, 463 - handicap grav. Vi se pare mult? Mie nu, și de asta cred că trebuie să le mărim", a postat ministrul Muncii, Florin Manole, pe Facebook.