Ministrul Sănătății, anunț despre concediile medicale fictive: „S-au acordat cu peste 200.000 de concedii medicale mai puțin”

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete. Foto: Alexandru Rogobete / Facebook

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete anunță, joi, că după măsurile adoptate în această vară, numărul concediilor medicale a scăzut cu 200.000 față de aceeași perioadă a anului trecut. „310 milioane de lei economisiți din bugetul de concedii medicale, bani care rămân acolo unde trebuie: pentru pacienți și pentru sistemul medical”, transmite Rogobete.

„Am spus de multe ori că nu este corect să plătim concedii medicale inventate și că nu pot fi de acord să luăm de la pacienți pentru a plăti vacanțele unora.

Rezultatele măsurilor adoptate în această vară se văd deja:

În perioada iulie–septembrie 2025, s-au acordat cu peste 200.000 de concedii medicale mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut.

310 milioane de lei economisiți din bugetul de concedii medicale, bani care rămân acolo unde trebuie: pentru pacienți și pentru sistemul medical.

Dacă în perioada ianuarie–iunie 2025 se observă o scădere de doar 3% a numărului de concedii, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, începând cu luna iulie, când măsurile au fost ferme și fără echivoc, lucrurile s-au schimbat rapid! Deci, SE POATE!”, transmite ministrul Sănătății.

Acesta spune că „se observă o scădere constantă a concediilor fără fundament medical, dar și o reducere de aproape 28% pentru lunile iulie–septembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Este o confirmare a faptului că fenomenul abuzurilor este în retragere.”

„Măsurile legislative adoptate în luna iulie, împreună cu controalele desfășurate în unitățile sanitare și cabinetele medicale unde se elibera un număr ridicat de concedii, au avut un efect direct. Fenomenul începe să se tempereze, iar resursele financiare se întorc acolo unde este cu adevărat nevoie de ele. Mulțumesc Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) pentru colaborarea excelentă în acest demers. Mulțumesc domnului Președinte Horațiu Moldovan pentru comunicarea constantă și parteneriatul corect pe care îl avem. Vom continua controalele și verificările. Vom continua să apărăm un principiu simplu: responsabilitate și corectitudine în sistemul de sănătate”, a mai transmis ministrul.