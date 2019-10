Ministrul Sănătății, despre moțiunea de cenzură: Am convingerea că nu va trece

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat luni că are convingerea că moţiunea de cenzură, care va fi dezbătută joi în Parlament, nu va trece.



"Eu cred că nu va trece, dar vom vedea. Eu cred că în Parlament sunt oameni responsabili care îşi dau seama că o moţiune de cenzură trecută poate bulversa foarte mult ceea ce se întâmplă din punct de vedere politic şi economic în România. Aşa că am convingerea că nu va trece această moţiune şi vom continua să muncim conform programului pe care îl avem în continuare", a spus Pintea.



Ea a afirmat la rectificarea bugetară nu se vor lua bani de la Sănătate, ci se vor da.



"La Sănătate se dau bani (n.r. la rectificare bugetară) şi cred că asta demonstrează foarte clar ce reprezintă sănătatea pentru Guvernul acesta. (...) Această rectificare bugetară se face în fiecare an în luna octombrie. Prin urmare, era normal să o facem. Că s-a nimerit să fie vineri, asta este o altă poveste. Nimeni nu a căutat această dată dinadins", a mai susţinut Pintea.