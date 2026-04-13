Ministrul Sănătății merge la Washington să negocieze cu Pfizer. Vrea să obțină tratamente în schimbul vaccinurilor COVID-19

Publicat la 14:10 13 Apr 2026 Modificat la 14:30 13 Apr 2026

Alexandru Rogobete. sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, va efectua în perioada 14-18 aprilie o vizită la Washington DC, unde se va întâlni cu reprezentanții Băncii Mondiale și ai principalelor companii americane din domeniul sănătății, inclusiv Pfizer, relatează Agerpres.

Miercuri, ministrul participă la o masă rotundă dedicată combaterii cancerului ca politică economică, cu focus pe finanțarea îngrijirii bolnavilor cu cancer pulmonar și pe capacitatea sistemelor de sănătate. În aceeași zi, are programate întâlniri cu reprezentanții Eli Lilly și Pfizer.

Joi, agenda include o întrevedere cu reprezentanții GE HealthCare, urmată de o serie de întâlniri formale și informale cu reprezentanții Băncii Mondiale.

Vineri, Rogobete participă la o masă rotundă ministerială privind reformele sistemelor de sănătate la nivel național, iar ziua se încheie cu întâlniri cu reprezentanții Medtronic și, din nou, cu cei ai Pfizer.

„Vizita se înscrie în marja eforturilor depuse de ministrul Sănătății și a autorităților guvernamentale de a transforma pierderea financiară din cazul vaccinurilor anti-Covid-19 într-un beneficiu real pentru pacienți, asigurând accesul la tratamente care momentan lipsesc din sistemul public”, transmite Ministerul Sănătății.