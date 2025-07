Ministrul Sănătăţii spune că este necesară o "reaşezare corectă" a serviciilor de sănătate: "Nu s-a discutat deloc despre concedieri"

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat marţi că este necesară o "reaşezare corectă" şi adaptată anului 2025 a serviciilor de sănătate şi a susţinut că cele mai importante reforme, din punctul său de vedere, se referă la creşterea accesului pacienţilor la servicii de sănătate. Mai mult, el a confimat că nu s-a discutat "sub nicio formă" despre concedierea personalului din domeniul sănătăţii, scrie Agerpres.



"Cele mai importante reforme, din punctul meu de vedere, se axează pe creşterea accesului pacienţilor la servicii de sănătate şi aici mă refer în special la medicina prespitalicească, ambulatoriul de specialitate, medicina de familie. Reforme importante în zona prevenţiei pentru accelerarea şi creşterea şi dezvoltarea programelor de screening şi nu mă refer doar la cancer, ci şi la alte boli cronice, boli cardiace, neurologice, oftalmologice, stomatologice şi aşa mai departe. O reaşezare dacă doriţi a serviciilor de Sănătate cred că este necesară, la pachet cu o reaşezare corectă şi adaptată anului 2025 pentru evaluarea performanţei în serviciul medical", a declarat ministrul la Digi 24, potrivit Agerpres.



El a amintit că miercuri se va întâlni cu reprezentanţii sindicatelor din sănătate, urmând să fie abordate teme precum reformele care urmează să se facă în perioada următoare în sistemul medical şi veniturile personalului medical.



"Mâine voi avea o întâlnire cu sindicatele reprezentative din sănătate pentru a discuta nu doar măsura fiscală a României, pentru că după cum bine ştiţi nu ministrul Sănătăţii face măsura fiscală, modul de impozitare şi de taxare a veniturilor. (...) Întâlnirea de mâine se va axa în special pe reformele pe care le dorim în sănătate în perioada imediat următoare şi vom avea o discuţie şi despre impactul asupra veniturilor pentru personalul medical din sănătate", a susţinut Alexandru Rogobete.



Referindu-se la concediile medicale fictive, el a spus că nu este un fenomen îngrijorător, însă există zeci de medici care au eliberat un număr mare de astfel de concedii.



"Există zeci de medici care au eliberat un număr de concedii medicale atât de mare, încât eu am semne de întrebare, pentru că fizic nu este posibil în opt ore de lucru să eliberezi atât de multe concedii medicale. Acestea au în spate diagnostice, investigaţii. Adică nu este o simplă hârtie pe care o completează cineva. (...) Nu este un fenomen larg răspândit. Se vede deja din cifre acest lucru. Intenţia mea este să stopăm acest fenomen pe cât se poate. Eu sunt conştient că nu-l vom reduce la zero, dar îl vom stopa pe cât se poate şi, de ce nu, să realizăm modificări legislative care să reducă pe viitor acest fenomen", a arătat ministrul.

Alexandru Rogobete: Reducerea numărului de posturi din sănătate nu a fost discutată

Ministrul a precizat că reducerea numărului de paturi de spitalizare continuă cu 20%, cum se arată în programul de guvernare, se referă la o reaşezare a sistemului de sănătate şi la o reaşezare a tipului de servicii medicale pe care spitalele le oferă pacienţilor, subliniind că nu s-a discutat despre concedieri în domeniu.



Alexandru Rogobete a adăugat că nu se vor închide spitale.



"Ce vreau să înţeleagă oamenii, această reformă vine în sprijinul lor. Nu o să dispară spitale, nu o să dispară paturi fizic. (...) Sub nicio formă reducerea numărului de posturi din sănătate nu a fost discutată, nu a fost pusă la pe masa discuţiilor nici la guvern şi niciunde, iar această reducere cu 20% a numărului de paturi nu are legătură cu numărul de posturi. Din contră, s-ar putea să avem nevoie de personal suplimentar odată ce dezvoltăm ambulatoriu de specialitate", a adăugat ministrul Sănătăţii.