Ministrul Transporturilor, discuţii cu ambasadorul Franţei despre investiţii bazate pe poziția strategică a Portului Constanța

1 minut de citit Publicat la 13:48 24 Mar 2026 Modificat la 13:48 24 Mar 2026

Ministrul Transporturilor, discuţii cu ambasadorul Franţei. Sursa foto: Ciprian Şerban / Facebook

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a transmis, marţi, că a avut o întâlnire cu Nicholas Warney, Ambasadorul Franţei în România, cu care a discutat despre dezvoltarea unui hub logistic bazat pe poziţia strategică a Portului Constanţa şi a porturilor dunărene. "Franța reprezintă un partener comercial major pentru România, iar interesul investitorilor francezi este în creștere, în special în domenii precum infrastructura și transporturile", a declarat Ciprian Şerban.

"Am avut, astăzi, o întrevedere cu Excelența Sa, domnul Nicholas Warney, Ambasadorul Franței în România. În cadrul întâlnirii am reliefat faptul că relațiile dintre România și Franța sunt solide și se bazează pe un parteneriat strategic, reflectat în numeroase discuții bilaterale și o cooperare strânsă la nivel european, NATO și internațional.

Franța reprezintă un partener comercial major pentru România, iar interesul investitorilor francezi este în creștere, în special în domenii precum infrastructura și transporturile.

De asemenea, am discutat despre continuarea proiectelor comune, inclusiv dezvoltarea unui hub logistic bazat pe poziția strategică a Portului Constanța și a porturilor dunărene, precum și consolidarea colaborării regionale în domeniile feroviar și aerian", a afirmat ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban.

Ciprian Şerban a discutat şi cu ambasadorul SUA în România

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, s-a întâlnit, în 13 martie, şi cu Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România. Şerban a precizat atunci că, în cadrul discuţiei, "am reliefat rolul Portului Constanța ca hub logistic strategic la Marea Neagră, facilitând conexiunea dintre coridoarele europene de transport, bazinul Dunării și piețele internaționale".

"Am reafirmat disponibilitatea pentru o colaborare strânsă cu partenerii americani, în vederea transformării acestui potențial în proiecte concrete și investiții cu impact pe termen lung", a adăugat Şerban.