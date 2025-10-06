Mircea Abrudean, reacție în scandalul mașinilor Duster de la Guvern: „E absurd să ceri demisia cuiva care a făcut economii”

Mircea Abrudean, președintele Senatului. sursa foto: Hepta

Președintele Senatului Mircea Abrudean a declarat că solicitările de demisie la adresa lui Mihai Jurca sunt „cel puțin absurde”, câtă vreme „s-au făcut economii substanțiale, aproape de 10 ori”, iar „operațiunea s-a făcut în condițiile legii”. El a adăugat că discuția „abate atenția de la reforme” și că „nu vede nicio problemă” în alegerea unor „mașini românești, prin leasing operațional”.

Cancelaria prim-ministrului a publicat contractul de leasing pentru 17 autoutilitare Dacia Duster pick-up, cu o plată lunară de 80.531,55 lei (TVA inclus). Documentul a fost indicat public de mai multe redacții după ce a fost urcat pe siteul instituției.

În explicațiile oficiale, Cancelaria a arătat trecerea de la un contract RAAPPS de circa 850.000 lei/lună pentru 30 de mașini cu șofer la o formulă de aproximativ 80–84 de mii lei/lună pentru 17 autoutilitare conduse de demnitari, economiile fiind prezentate drept obiectivul principal.

Reacțiile sindicale au alimentat disputa: organizația angajaților din aparatul Guvernului a cerut demisia/demiterea lui Mihai Jurca și a invocat nerespectarea cadrului legal; instituția a respins acuzațiile.