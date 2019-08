Mircea Diaconu, despre candidatura la prezidențiale: ”Sunt inervat. E o mică mare diferență”

Mircea Diaconu a vorbit în exclusivitate, la Antena 3, despre motivul pentru care a hotărât să candideze la prezidențiale.



„Nu m-am enervat când am decis să candidez, sunt inervat, e o mică mare diferență. Când am făcut armata aia urâtă, la infanterie, un locotenent era șeful nostru. Și el zicea luați lopețile alea și toți treceau pe lângă ele. Eu eram ultimul din cauza înălțimii, puneam mâna și le luam. În zilele nostre stăteam eu într-un colț și priveam. În casa noastră a crescut o grămadă de mizerie, din ce în ce mai mare, din ce în ce mai mirositoare și nimeni nu pune mâna să facă ceva. Să facă curățenie. Am avut așa un sentiment. E o greșeală fundamentală și nimeni nu o spune. De ce încerc eu președinte? Toți președinții s-au strâns de gât cu premierii”, a zis Diaconu.