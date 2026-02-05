Miruță: La Craiova s-a ridicat un bloc care afectează radarul militar de la Cârcea. MApN a dat aviz negativ, dar cineva l-a schimbat

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că la Craiova, un dezvoltator imobiliar a ridicat lângă depozite de muniţie un bloc înalt de nouă etaje fără a respecta distanţa legală şi care afectează traiectoria radarului de la Cârcea. Ministrul a spus că MApN a dat aviz negativ, dar că ulterior, acel aviz a fost schimbat în favorabil, așa că se fac verificări pentru a se afla cine a modificat acel aviz.

"Este o poveste care pare că are un anumit istoric în ceea ce priveşte dezvoltarea imobiliară. E vorba de o situaţie de la Craiova, unde un dezvoltator imobiliar a ridicat în apropierea unor depozite de muniţie un bloc cu nouă etaje, fără să fi fost respectate procedurile pentru distanţa faţă de aceste depozite de muniţie.

Aici, în august 2024, a fost solicitat un aviz de la Ministerul Apărării pentru a se autoriza construirea acestui ansamblu imobiliar, e vorba de ansamblul Satina Park de la Craiova.

Ministerul Apărării a avizat negativ, pentru că nu se respectau distanţele faţă de aceste obiective militare şi (...) trei săptămâni mai târziu a revenit exact aceeaşi cerere, care a fost avizată negativ şi care de data aceasta a fost avizată pozitiv. A fost avizată favorabil, blocul este deja construit - structura de cadre, nu este respectată distanţa legală faţă de depozitele de muniţie şi nu este respectat regimul de înălţime, afectându-se traiectoria radarului de la Cârcea.

Există un radar militar care nu mai poate balea întreg spectrul, pentru că se loveşte fasciculul pe un anumit sector de cerc de această clădire. Vor fi luate măsuri de verificare privind persoana care a schimbat avizul. Nu avem toleranță pentru astfel de fapte.", a declarat Radu Miruţă.

Miruță a subliniat că la Craiova "nu este o situație întâmplătoare", pentru că tot acolo, în urmă cu un an, s-a propus construirea unui depozit în cadrul uneia dintre companiile mari din România, un depozit logistic care afecta performanța radarului de la Cârcea.

Ministrul a declarat că, în instanță s-a dispus sistarea lucrărilor.

"Însă, fiind în aceeași zonă, este nevoie de atenție suplimentară", a adăugat Miruță.

"De-a lungul ultimilor ani, la nivelul Ministerului Apărării s-a propus preluarea unor suprafețe de teren: am urmărit situația și, în ultimii ani, peste 1.000 de hectare din zone cu potențial imobiliar major au fost transferate de la MApN, cu diverse condiții, ca în cinci ani să se construiască locuințe pentru personalul militar, la prețuri avantajoase.

Vorbim despre 1.000 de hectare de teren și 2.387 de locuințe care nu s-au ridicat.

Este evidentă intenția de a viza terenuri aflate în proprietatea Ministerului Apărării, pentru a le transfera în alte zone. Propunerea mea va fi ca astfel de demersuri să nu mai fie continuate. Să dai 37 de hectare și să spui că vei face ceva acolo, cu scopul ca apoi să le treci în privat și să ajungă acolo afaceri imobiliare, nu voi tolera așa ceva", a mențonat ministrul Apărării.