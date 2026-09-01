Miruţă, la reuniunea miniştrilor apărării din UE. S-a discutat şi despre rolul spaţiului extraatmosferic în securitate şi apărare

Miruţă, la reuniunea miniştrilor apărării din UE. Sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a participat, în 31 august și 1 septembrie, la Reuniunea informală a miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene, care a avut loc la Wicklow, în Irlanda. Agenda discuțiilor a inclus teme de actualitate privind sprijinul UE pentru Ucraina, rolul spațiului extraatmosferic în securitate și apărare, evoluțiile din Orientul Mijlociu, precum și securitatea maritimă, potrivit unui comunicat.

"Schimbul de opinii a evidenţiat necesitatea consolidării cooperării şi a capacităţii de răspuns la nivel european în faţa ameninţărilor care pot afecta libertatea navigaţiei, securitatea rutelor maritime şi rezilienţa infrastructurii strategice. Ministrul Radu Miruţă a subliniat necesitatea unei vigilenţe crescute pe această temă şi a prezentat situaţia recentă din zona economică exclusivă a României în Marea Neagră, precum şi măsurile luate", a informat Ministerul Apărării.

Conform sursei citate, în cadrul sesiunii dedicate Ucrainei, miniştrii apărării au analizat cele mai recente evoluţii privind sprijinul acordat de Uniunea Europeană şi aprofundarea cooperării industriale UE - Ucraina. Discuţiile au vizat inclusiv lecţiile desprinse din procesul de implementare a Împrumutului pentru sprijinirea Ucrainei (The Ukraine Support Loan) pe componenta militară şi din mobilizarea Instrumentului European pentru Pace.

Discuţii şi despre EUMAM Ucraina

În contextul contribuţiei Uniunii Europene la garanţiile de securitate acordate Ucrainei, oficialii europeni au avut un schimb de opinii referitor la viitorul Misiunii de Asistenţă Militară a Uniunii Europene în sprijinul Ucrainei - EUMAM Ucraina. Totodată, au fost abordate perspectivele de dezvoltare a garanţiilor de securitate într-o etapă post-conflict, arată MApN.

O altă temă importantă a reuniunii, conform sursei citate, a fost reprezentată de rolul spaţiului de extraatmosferic în securitate.

Astfel, miniştrii apărării au evaluat stadiul implementării Strategiei spaţiale a Uniunii Europene pentru securitate şi apărare şi au analizat măsurile necesare, astfel încât UE să îşi menţină statutul de actor global relevant în domeniul spaţial. Discuţiile au evidenţiat importanţa asigurării disponibilităţii permanente a instrumentelor şi capabilităţilor spaţiale necesare sprijinirii securităţii şi apărării europene, inclusiv în situaţii de criză. În acest sens, a fost subliniat rolul tot mai important al spaţiului ca facilitator strategic pentru planificarea şi dezvoltarea apărării, precizează MApN, preluat şi de Agerpres.

Totodată, în cadrul sesiunii dedicate afacerilor curente, miniştrii apărării au analizat situaţia din Orientul Mijlociu şi din Golful Persic (Strâmtoarea Ormuz) şi implicaţiile acesteia asupra securităţii europene, inclusiv din perspectiva sincronizării operaţiilor navale ale UE (Aspides şi Atalanta) cu eforturile comunităţii internaţionale pentru stabilizarea regiunii.

Un subiect distinct a fost reprezentat de analizarea oportunităţii unor noi angajamente operaţionale asumate sub Politica de Securitate şi Apărare Comună (PSAC) în Liban.