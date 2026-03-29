Radu Miruță demontează declarațiile lui Călin Georgescu despre „mizeria” de la baza Kogălniceanu. „Este iresponsabil”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a criticat dur la Antena 3 CNN, duminică seară, declarațiile lui Călin Georgescu privind Baza Kogălniceanu de la Constanța, acuzându-l de iresponsabilitate și de utilizarea unui limbaj menit să inducă frică, fără a oferi dovezi sau argumente concrete.

Georgescu a afirmat, într-un interviu recent, că „Baza Kogălniceanu e cheia mizeriei din Uniunea Europeană”

„Prin lipsă de dovezi, prin lipsă de argumente, domnul Călin Georgescu folosește niște cuvinte cu un termen foarte larg. Le rostește rar și apăsat, crezând că, prin asta, introduce frică, folosind cuvinte precum «război, bază militară, grav, urmează să aflați, mizerie». E o iresponsabilitate”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul a subliniat rolul strategic al bazei militare pentru securitatea României.

„Dacă dumnealui spunea că «probabil» vom afla, eu vă spun, ca ministru al Apărării pentru români, că ce este la Baza Kogălniceanu din Constanța crește fantastic capacitatea de a descuraja, din partea României. Crește gradul de siguranță pentru teritoriul național, pentru cetățenii români, pentru interesele economice ale României. Și acuz cu fermitate astfel de declarații iresponsabile din partea unui om cunoscut, care pare că le ciupește, așa, un pic, ca subiect – dar nu vine cu nimic”, adaugă ministrul Apărării.

Miruță a pus sub semnul întrebării credibilitatea lui Georgescu, reproșându-i lipsa unor afirmații clare și fundamentate.

„Crești în credibilitate dacă vii și spui cu subiect și predicat. Că am auzit eu, că vom afla, că poate, termeni din aceștia utilizați în jurul altor cuvinte – război, bază militară, pericol – nu face cinste unui om care reprezintă România”, adaugă el.

Ministrul Apărării a sugerat, de asemenea, că un astfel de limbaj ar putea servi unor interese ostile României.

„Pare că termenii ăștia sunt folosiți din manuale de comunicare ale celor care au un interes în dezavantajul României”, a conchis Miruță.