Moșteanu, întrebat dacă rezistă România 48 de ore în fața Rusiei: "Bineînțeles. Aliații sunt deja aici"

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spune că România poate rezista fără probleme în primele 48 de ore în fața Rusiei, în caz de război. Foto: Agerpres

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a afirmat duminică, la "Zona Zero" la Antena 3 CNN, că țara noastră poate rezista fără probleme în primele 48 de ore în cazul unei agresiuni armate a Rusiei.

Moșteanu a indicat spre forțele aliate prezente pe teritoriul României, care numără câteva mii de soldați, în special din SUA și Franța.

Mădălina Mihalache: "V-aș întreba cât de pregătită este armata astăzi să facă față unei agresiuni din partea Rusiei.

Ionuț Moșteanu: "Armata română este pregătită, se pregătește în continuare. Pregătirile noastre sau marea majoritate a pregătirilor noastre importante se fac alături de aliații noștri în NATO și în momentul acesta avem în desfășurare un exercițiu, cel mai mare de anul acesta, peste aproximativ 10 zile, două săptămâni, la care voi asista și eu într-una din zile.

Sunt peste 5.000 de soldați din mai multe țări europene, în principal din Franța, care fac un exercițiu major în șapte poligoane din țară. Aproximativ 1.000 de echipamente militare au venit în România pentru acest exercițiu și 5.000 de soldați, cum spuneam.

Ionuț Moșteanu: Umbrela NATO, unul dintre cele mai bune lucruri care s-au întâmplat României

Și astfel de exerciții ne fac să fim mai buni, să fim mai pregătiți împreună cu aliații noștri, pentru că noi, România, beneficiem de un lucru extraordinar: umbrela de apărare NATO.

Și ăsta este unul din cele mai bune lucruri care s-au întâmplat României în istoria recentă.

Mădălina Mihalache: "Asa este, însă câte ore poate să reziste România până când vine ajutorul din partea partenerilor?"

Ionuț Moșteanu: "Sunt niște discuții absolut teoretice, greu de evaluat. Există planuri. Și nu sunt niște planuri care sunt publice, nu sunt de discutat la televizor. Armata română este pregătită și se pregătește. Când vorbești de câte ore, totdeauna te întrebi și cine și cu ce atacă.

Bineînțeles, în momentul ăsta, când eu vreau să le pun o perspectivă oamenilor care se uită la noi, ideea e că războiul acolo. 'Vorbești despre război, sperii lumea.'

Ionuț Moșteanu: E război, fie că ne place sau nu ne place

Este război, este acolo că ne place, că nu ne place. Dronele cad dincolo de Dunăre, de la Tulcea, se văd de pe balcon, când pică.

În fiecare săptămână trebuie să ridicăm avioane. Avem drone pe care le vedem pe la limită spre graniță. Războiul e o realitate, însă e un lucru care îi rog pe toți sa reflecteze: Putin a venit in Ucraina pentru o operațiune specială de trei zile. Și de trei ani și jumătate, de mai bine de trei ani și jumătate, rușii nu reușesc să înainteze semnificativ. Anul ăsta au făcut foarte puține progrese. Ucraina îi ține pe loc și probabil îi va împinge înapoi.

Ucraina atacă mult în teritoriul Rusiei ținte rusești strategice, cu ajutor internațional, dar fără niciun fel de soldat (străin) și fără niciun fel de implicare directă din partea oricărei alte țări.

De aceea, vă întreb, credeți sau cine crede, cu ce forță ar mai avea Rusia să deschidă un front cu NATO? NATO este cea mai putere militară a lumii. Dar, exact cum spunea și președintele, pacea nu mai este un dat."

Mădălina Mihalache: "Rezistă România în fața Rusiei 48 de ore, până când partenerii ajung?"

Ionuț Moșteanu, întrebat dacă România rezistă 48 de ore în fața Rusiei: Bineînțeles!

Ionuț Moșteanu: "Bineînțeles. Partenerii sunt aici. Nu o să fac jocuri de război și strategii la televizor și lucrurile astea nu se discută la televizor.

Însă partenerii noștri, aliații noștri, sunt aici. În momentul ăsta avem aproximativ 5.000 de soldați, trupe și cu echipamente, cam jumătate din partea Statelor Unite și restul din partea statelor europene, în principal Franța.

5.000, în afară de cei care vin acum la exercițiu. Trupele americane nu sunt integrate în acest exercițiu de care vă spuneam. Acum vor fi în total vreo șapte mii și ceva - americanii, împreună cu cei care se vor disloca pe o perioadă a acestui exercițiu."