Moțiunea simplă depusă de AUR, POT și SOS împotriva sistemului de pensii a fost adoptată de Senat

Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii. Sursa foto: CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO

Moţiunea simplă privind sistemul de pensii a fost aprobată, luni, de plenul Senatului, cu 61 de voturi "pentru" şi 59 de voturi "împotrivă".



Moţiunea simplă intitulată "Sistemul de pensii - un joc de-a alba-neagra cu vieţile părinţilor şi bunicilor noştri", semnată de 45 de parlamentari - 28 AUR, 10 S.O.S. România şi şapte POT -, a fost depusă săptămâna trecută. Semnatarii moţiunii simple şi-au argumentat demersul prin îngheţarea pensiilor de la începutul acestui an şi adâncirea inechităţilor în societate. Ei au menţionat, totodată, inechităţile din sistemul de pensii militare, informează Agerpres.



Votul moţiunii simple a fost secret cu bile

Bugetul de pensii din acest an este de 155 de miliarde lei, cu 21 de miliarde lei mai mare faţă de cel de anul trecut, ceea ce înseamnă că nu este nici pe departe o scădere, cum s-a minţit în moţiune, a afirmat luni ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Simona Bucura Oprescu.



"Haideţi să analizăm împreună câteva date. Stimaţi colegii de opoziţie, vă rog să nu-i mai minţiţi pe pensionari. Prezentaţi datele corect, nu doar pe cele care vă servesc propria argumentaţie. Fiţi corecţi când vorbiţi despre inflaţie. Anul trecut, pensiile din sistemul public au crescut cu aproape 40%, conform datelor Institutului Naţional de Statistică, iar inflaţia a fost de 5%. Este în mod evident o creştere semnificativă a puterii de cumpărare a pensionarilor, pe care vă faceţi că nu o vedeţi în moţiunea dumneavoastră. În acest an, valoarea totală a pensiilor ce vor fi plătite pensionarilor din bugetul asigurărilor sociale de stat este cu 17% mai mare faţă de anul precedent. Bugetul de pensii din acest an este cu 21 de miliarde mai mare faţă de cel de anul trecut: 155 de miliarde lei în 2025 vs. 134 miliarde lei, în 2024. Aceste 21 de miliarde lei în plus vor ajunge în buzunarele pensionarilor. Deci, nu este nici pe departe o scădere, cum aţi minţit în moţiune. Este o creştere semnificativă, cu mult peste inflaţia prognozată în acest an. Comparaţi, vă rog, creşterea de 17% a bugetului asigurărilor sociale de stat, cu inflaţia de 3,8% estimată pentru 2025 de Comisia Naţională de Prognoză", a menţionat ministrul Muncii, la Dezbaterea şi votul asupra Moţiunii simple cu tema: "Sistemul de pensii - un joc de-a alba neagra cu vieţile părinţilor şi bunicilor noştri".



Totodată, Bucura-Oprescu a subliniat că guvernul din care face parte şi ministerul pe care îl conduce "şi-au făcut treaba în combaterea sărăciei din România".



"Stimaţi colegi din opoziţie, v-aţi mai referit în moţiune la faptul că România ar fi campioana Uniunii Europene la riscuri de sărăcie şi deprivare materială. Aici avem o altă dezinformare, dar prin omisiune de această dată. V-aţi oprit la primul grafic de pe site-ul Eurostat, unde se prezintă acest indicator. V-aţi făcut că nu vedeţi graficul următor, unde România apărea pe primul loc, la mare distanţă faţă de celelalte state, în privinţa reducerii numărului de persoane aflate în stare de deprivare socială şi materială. Acest lucru s-a întâmplat în 2023 şi a continuat în 2024. Conform aceloraşi date Eurostat, în ultimii trei ani, peste 1,3 milioane de români au ieşit din această stare de sărăcie extremă. Asta arată că guvernul din care fac parte şi ministerul pe care îl conduc şi-au făcut treaba în combaterea sărăciei din România. Şi nu este vorba doar despre combaterea sărăciei, ci şi de creşterea nivelului de trai. În ultimii 10 ani, România a înregistrat o creştere de 44% în această privinţă, una dintre cei mai mari din Uniunea Europeană. Este o imagine reală, diametral opusă faţă de imaginea falsă pe care aţi prezentat-o dumneavoastră în moţiune.", a adăugat ministrul Muncii.

Senatoarea S.O.S. România Nadia-Cosmina Cerva a susţinut luni că ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, "batjocoreşte pensionarii români", nevoiţi să meargă la 'sute de kilometri' de casă pentru a obţine adeverinţe de recalculare a pensiilor, care conţin informaţii existente deja la dosare.



"Grupul parlamentar S.O.S. România votează această moţiune, a semnat-o, o susţine şi o votează şi am pentru doamna ministru trei întrebări punctuale, la care aş dori răspuns la fel de punctual. Doamna ministru, vă întreb, de ce batjocoriţi pensionarii români? Aveţi mii, poate zeci de mii de dosare în care pensionarii au depus adeverinţe pentru recalculare înainte de a fi aprobată anexa dumneavoastră, adică formularul acela, anexa 6, pe care nu le luaţi în considerare, cu toate că ele conţin aceleaşi informaţii care sunt şi în anexa 6, şi trimiteţi bieţii pensionari la sute de kilometri pentru a face rost de nişte adeverinţe pentru care nişte SRL-uri, numiţi deţinători de arhive, încasează şi cer pensionarilor zeci de mii de lei, pe care s-ar putea nici măcar să nu-i mai recupereze din acea recalculare", a spus Cerva în plenul Senatului.



Ea a adăugat că ministrul Muncii îi obligă pe aceşti pensionari să cheltuiască bani pe transport, pe cazare, pentru că uneori acele societăţi care deţin arhive sunt departe de casă, "fără să aibă nici cea mai mică garanţie că măcar banii pe care îi cheltuie vor fi recuperaţi".



"Încă o dată, dacă aceste adeverinţe deja depuse la casele de pensii conţin aceleaşi informaţii ca şi anexa 6, de ce vă bateţi joc de ei şi îi trimiteţi la sute de kilometri în avantajul unor SRL-uri, deţinători de arhive care încasează de pe pielea lor zeci de mii de lei? Întrebarea numărul doi: consideraţi normale deplasările dumneavoastră la clasa business, în timp ce la Guvern premierul Ciolacu anunţă reduceri de cheltuieli? Şi întrebarea numărul trei: consideraţi corectă poziţia dumneavoastră de a pleca în străinătate, în interes personal, în perioada în care a fost adoptată 'ordonanţa trenuleţ', prin care s-au tăiat pensiile românilor şi s-au oprit de la indexare alocaţiilor pentru copii? În acea perioadă aţi fost plecată în interes personal", a precizat aceasta.