Natalia Intotero acuză gestionarea defectuoasă a proiectului barajul Mihăileni: "O bătaie de joc. Voi solicita un audit dacă e nevoie"

2 minute de citit Publicat la 18:19 06 Noi 2026 Modificat la 18:19 06 Noi 2026

Natalia Intotero îi acuză pe responsabilii proiectului barajului de la Mihăileni că nu au făcut demersuri de reautorizare după lucrările la obiectiv au fost blocate de instanță. Foto: Agerpres / Hepta

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Natalia Intotero, a criticat, vineri, la Deva, modul în care responsabilii Administrației Bazinale de Apă (ABA) Crișuri-Oradea au gestionat proiectul barajului de la Mihăileni din nordul județul Hunedoara. Investiția a fost oprită printr-o hotărâre judecătorească, după ce un ONG a invocat neconcordanțe în avizul de mediu.

"Din păcate, după ce a fost acea sentință din partea instanței, de a se stopa lucrările acolo, cei de la ABA Crișuri-Oradea nu au mai făcut nimic (...) Dacă trebuie, voi solicita și un audit pentru tot ceea ce s-a întâmplat în acești ani, deoarece eu consider o bătaie de joc pentru partea de nord a județului Hunedoara faptul că nu se încearcă demararea reautorizării (investiției, n.red.)", a declarat Natalia Intotero.

Ministrul a menționat că se poate face reautorizarea, din punct de vedere al normelor de mediu, pentru lucrările de la acumularea Mihăilești. Ea a avertizat însă că procedurile trebuie urgentate pentru ca fondurile necesare să poată fi cuprinse în bugetul pe anul viitor.

Ministru: Se poate face reautorizarea proiectului barajului de la Mihăileni

"Se poate face reautorizarea acelor lucrări, punerea în legalitate și venirea cu bani (...) de la bugetul statului român, astfel încât lucrările să fie finalizate acolo. Ce este mai dureros, este că dacă nu se pune în legalitate până la finalul anului, nu vom putea prinde bani pentru bugetul anului 2027", a subliniat Intotero.

Ea a deplâns faptul că statul român a pierdut "sute de milioane de euro" din fonduri nerambursabile, cu ajutorul cărora se puteau finanța lucrări de reabilitare a barajelor lacurilor de acumulare din țară.

"S-a reabilitat un singur baraj și un singur polder în județul Bihor. E foarte bine pentru cetățenii din județul Bihor, dar eu cred că toți românii trebuie să beneficieze de acest sprijin. Nu înțeleg de ce nu s-a acordat atenție în implementarea celorlalte proiecte, astfel încât acei bani să nu se piardă", a subliniat Intotero.

Ea a evocat lucrările necesare la barajul Valea de Pești, care asigură apă pentru 80 % din populația Văii Jiului. Costurile de reabilitare a măștii asfaltice de pe baraj se ridică la circa 10,5 milioane de euro, iar banii necesari vor trebui alocați de la bugetul de stat.

Unde s-a ajuns cu lucrările la barajul de la Mihăileni

Acumularea hidrotehnică de la Mihăileni, de pe râul Crișul Alb, este finalizată în proporție de 90%. Investiția a început în anul 1987, iar în 2022 au fost finalizate barajul lacului de acumulare, evacuatorul de ape mari și sediul exploatării.

Proiectul a fost oprit după ce a rămas fără autorizația de construire în urma unei hotărâri definitive a Curții de Apel Cluj, luată pe 16 februarie, într-un proces formulat de o asociație de mediu.

Lacul de acumulare de la Mihăileni are ca obiectiv principal asigurarea cu apă a municipiului Brad și a comunelor din aval, preluarea viiturilor de pe versanți și protejarea comunităților locale împotriva inundațiilor.