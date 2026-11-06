Dan Air a intrat în insolvență. Ce trebuie să știe pasagerii care au bilete pentru zborurile companiei

3 minute de citit Publicat la 19:06 06 Noi 2026 Modificat la 19:14 06 Noi 2026

Compania aeriană românească Dan Air intră în insolvență. Decizia Tribunalului București și cine va administra procedura. Sursa foto: Facebook/DAN AIR

Tribunalul București a admis, vineri, cererea companiei aeriene Dan Air privind intrarea în insolvență și a desemnat RTZ & Partners SPRL – Filiala București în calitate de administrator judiciar provizoriu. Dosarul a fost înregistrat la instanță pe 3 noiembrie 2026, după ce Tribunalul Ilfov declinase anterior competența de soluționare a cererii formulate de debitoare în favoarea Tribunalului București. Joi, compania aeriană românească DAN AIR a anunțat că rezervările achitate cu cardul, pentru care procesatorul de plăți NETOPIA nu a virat sumele către companie, au fost anulate. În aceste condiții, pasagerii sunt îndrumați să solicite rambursarea banilor direct de la procesatorul de plăți.

Hotărârea în dosarul DAN AIR a fost pronunțată vineri de Secția a VII-a Civilă a Tribunalului București. Totodată, instanța a calificat drept declarații de creanță cererile de deschidere a procedurii insolvenței formulate de mai mulți creditori ai Dan Air, printre care SETTLEPOINT S.R.L., BADGER CLAIM S.R.L., AIR CLAIM S.A. și Regia Autonomă Aeroportul Internațional George Enescu Bacău.

"Solutia pe scurt: Admite cererea debitorului. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschide procedura generală împotriva debitorului DAN AIR SRL.

Califică ca fiind declaraţii de creanţă cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de creditorii SETTLEPOINT S.R.L., BADGER CLAIM S.R.L., AVIATOR IV 3614 LIMITED, AVIATOR IV 3863 LIMITED, AVIATOR EOL 2479 LIMITED, AIR CLAIM S.A., MICLEA ANDA-VERONICA, IUHAS SORIN DAN, UPLIFT AIRPORT SERVICES SRL, REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL GEORGE ENESCU BACAU", conform deciziei Tribunalului Bucureşti, publicată, vineri, pe portalul instanţelor de judecată.

Tribunalul Bucureşti a stabilit termen limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului data de 21 decembrie 2026, iar ca termen de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe – 08 ianuarie 2027, în timp ce termenul de definitivare a tabelului creanţelor este 02 februarie 2027.

În plus, prima şedinţă a adunării generale a creditorilor va avea loc pe 13 ianuarie 2027.

"Desemnează administrator judiciar provizoriu pe RTZ & Partners SPRL-Filiala Bucureşti, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie provizorie de 10.000 lei din averea debitorului", se arată în decizia instanţei de vineri.

Următorul termen de judecată este "data de 22.03.2027, ora 10.00. Executorie. Cu drept de a formula apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă", s-a mai menţionat în document.

Problemele companiei româneşti Dan Air

Oficialii DAN AIR au anunţat, vineri dimineaţă, că au oprit operarea zborurilor doar pentru astăzi, în aşteptarea deciziei instanţei legat de insolvenţa companiei. Data de 6 noiembrie este şi termenul de plată către ROMTSA pentru serviciile prestate în perioada ianuarie-august 2026, existând riscul să fie sistate serviciile de navigaţie aeriană de terminal.

Joi, compania aeriană românească Dan Air a transmis că rezervările DAN AIR plătite cu cardul pentru care procesatorul de plăţi NETOPIA nu a decontat banii au fost anulate, iar pasagerii trebuie să se adreseze direct către acesta pentru rambursare. În total, sumele reţinute de NETOPIA se ridică la circa 1,3 milioane de euro, fonduri blocate şi garanţii, susţineau oficialii Dan Air.

La finalul lunii trecute, mai exact pe 29 octombrie, DAN AIR a solicitat public demisia conducerii procesatorului de plăţi NETOPIA şi a directorului general al Aeroportului Bacău pe care îi acuza de tentativă de a bloca operaţiunile companiei, fiind afectaţi mii de pasageri. Miercuri, 4 octombrie, Dan Air informa că îşi mută temporar operaţiunile pe Aeroportul Internaţional "Henri Coandă" din Bucureşti, după ce aeroportul din Bacău i-a cerut insolvenţa.

Compania aeriană românească DAN AIR ceruse anterior Tribunalului Bucureşti emiterea unei ordonanţe preşedinţiale prin care NETOPIA să fie obligată să reia decontările şi să deconteze sumele reţinute.

Pe 22 octombrie, Dan Air a solicitat Tribunalului Ilfov intrarea în insolvenţă, conducerea companiei precizând că biletele rămân valabile, iar pasagerii nu trebuie să întreprindă nicio acţiune.

Ulterior, Tribunalul Ilfov a declinat soluţionarea cererii către Tribunalul Bucureşti, unde a fost deschis un dosar pe 3 noiembrie.