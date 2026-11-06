Agenția de știri Xinhua a lansat doi prezentatori de știri bionici, la Summit-ul Mondial al Presei de la Beijing

4 minute de citit Publicat la 18:30 06 Noi 2026 Modificat la 18:32 06 Noi 2026

Prezentatorii roboți au fost dezvoltați în comun de producătorul chinez de robotică UBTECH Robotics și agenția de presă Xinhua. FOTO: Profimedia Images

La mai puțin de un deceniu după ce a prezentat lumii posibilitatea utilizării prezentatorilor de știri generați cu ajutorul inteligenței artificiale, agenția de presă de stat chineză Xinhua a dezvăluit ceea ce numește primii roboți umanoizi bionici din lume, potrivit interestingengineering.com.

Cei doi prezentatori umanoizi, de dimensiuni reale, unul de sex masculin și celălalt de sex feminin, au fost văzuți urcând pe scenă și adresându-se participanților la Summitul Mondial al Presei, organizat joi, la Beijing.

Prezentatorii roboți au fost dezvoltați în comun de producătorul chinez de robotică UBTECH Robotics și agenția de presă Xinhua, care susține că deține toate drepturile de proprietate asupra acestora.

În timpul unui forum desfășurat în cadrul evenimentului, prezentatoarea de sex feminin, pe nume Xinyan, aflată pe o platformă, a citit știrile de deschidere după ce i-a salutat pe cei prezenți cu un „Bună ziua”.

Xinhua has unveiled the world's first bionic humanoid robot news anchors at the World Media Summit in Beijing. #tech #robot #WorldMediaSummit https://t.co/9fqQae8PpJ — China Xinhua News (@XHNews) November 5, 2026

Crearea unor prezentatori de știri cu aspect uman

Pentru ca roboții să semene cu prezentatorii umani de știri, regizorul chinez Zhang Yimou a fost cooptat în calitate de designer-șef de imagine și a coordonat concepția vizuală și fizică a roboților. Implicarea sa a contribuit la adaptarea aspectului acestora la convențiile prezentării știrilor televizate, depășind simpla încercare de a le conferi o înfățișare umană.

Future still got here too fast. Xinhua News just hired two biomimetic humanoid news anchors from UBTECH’s UWORLD U1. They’ll host the reports. Chinese media has used AI digital hosts for years --daily news, short-video anchors. Now those digital people have bodies...Personality and memory can be loaded in, they can step off the screen and talk to people. Well, I suppose we’ll have to get used to humanoid robots serving as news anchors and even hosting forum events... — CyberRobo (@CyberRobooo) November 6, 2026

Dincolo de aspectul fizic, Xinhua a dotat prezentatorii cu o bază de date care conține cele mai recente informații de actualitate, conectându-i la platforma de știri bazată pe inteligență artificială a agenției și la agentul său inteligent, Xinhua Yudian, lansat în luna iunie a acestui an.

„Această configurație face ca informațiile să poată fi urmărite, să fie sigure și controlabile”, a declarat Xinhua.

Afirmațiile au fost susținute de fondatorul și președintele UBTECH, Zhou Jian, care a explicat că sistemul robotului, bazat pe componentele „creier-expresie-control”, preia în timp real știri verificate și din surse autorizate. Acest lucru contribuie la prevenirea dezinformării și a conținutului fabricat, care pot apărea în urma halucinațiilor modelelor de inteligență artificială generativă.

China’s Xinhua launches the world’s first Bionic Humanoid news anchors at the 7th World Media Summit in Beijing https://t.co/EuzFLumumR — Bayo Onanuga, OON, CON (@aonanuga1956) November 5, 2026

Producătorul de roboți s-a ocupat de întregul proces de fabricație, inclusiv de furnizarea pielii bionice, un material artificial conceput pentru a reproduce aspectul, textura și, uneori, funcțiile pielii umane. Compania a fost, de asemenea, responsabilă de integrarea sistemelor de operare, a unui model lingvistic de mari dimensiuni cu funcții emoționale și a componentelor hardware necesare inteligenței întrupate, care le permit roboților umanoizi să interacționeze cu lumea reală.

Vor înlocui roboții jurnaliștii din redacții?

Următoarea întrebare importantă este dacă acești roboți vor înlocui jurnaliștii din redacții.

Xinhua a precizat că roboții vor avea roluri de asistență, printre care prezentarea informațiilor, furnizarea de conținut în mai multe limbi și interacțiunea în timp real cu publicul, pentru a sprijini personalul editorial. Agenția de stat a clarificat că aceștia nu vor fi autorii independenți ai știrilor pe care le prezintă.

Jurnaliștii și editorii vor rămâne principalii actori responsabili de conținutul editorial din redacții, a adăugat Qian Tong, directorul Centrului de Noi Media al Xinhua.

Aceeași poziție a fost susținută și de participanții la forum, care au afirmat că munca realizată sub coordonarea oamenilor și asistată de mașini reprezintă un principiu fundamental al jurnalismului inteligent. Aceștia au subliniat că judecata umană, relatarea de la fața locului și responsabilitatea verificării informațiilor sunt domenii esențiale pe care inteligența artificială nu ar trebui să le înlocuiască.

În noiembrie 2018, agenția de presă chineză a luat prin surprindere publicul după ce a publicat un videoclip în care un prezentator de știri bazat pe inteligență artificială prezenta cele mai importante știri internaționale ale zilei.

Tehnologia care dădea viață prezentatorului era ținută atunci secretă. Compania a explicat că a creat acești „prezentatori AI” folosind compoziții digitale realizate pe baza unor prezentatori umani, cărora le-a atribuit voci sintetizate pentru a prezenta știrile.

Deși nu au fost oferite prea multe informații despre tehnologie, era clar că aceasta funcționa mult mai rapid decât utilizarea graficii computerizate standard pentru a anima fiecare cuvânt în timp real.

După ce au urmărit videoclipul de mai multe ori, spectatorii au putut observa mai multe erori ale sistemului de inteligență artificială. La un moment dat, părea că se mișcă doar o parte a gurii prezentatorului. Expresiile faciale erau, de asemenea, în mod evident limitate.

Opt ani mai târziu, pe măsură ce tehnologiile de învățare automată și inteligență artificială au evoluat, agenția a revenit pe scena internațională cu ceea ce numește „primii roboți umanoizi AI pentru prezentarea știrilor din lume”. Aceștia și-au demonstrat capacitățile de prezentare în fața unui public internațional, în cadrul unui forum.

Evenimentul este în desfășurare și va continua la Beijing până pe 9 noiembrie, potrivit relatărilor.