Tatăl lui Meghan Markle, Thomas Markle, a fost arestat pentru deținere de imagini cu abuzuri sexuale asupra minorilor

1 minut de citit Publicat la 17:54 06 Noi 2026 Modificat la 17:55 06 Noi 2026

Thomas Markle, în 2021, stg, și Meghan, ducesa de Sussex, în 2025, dr. Sursa foto: Colaj Hepta

Thomas Markle, tatăl lui Meghan Markle, soția prințului Harry, a fost arestat vineri dimineață de agenți federali în Florida, fiind acuzat de infracțiuni legate de materiale care înfățișează abuzuri sexuale asupra minorilor, au declarat pentru agenția de presă Associated Press, citată de CNN, persoane care au legătură cu acest caz.

Persoanele care au confirmat arestarea lui nu erau autorizate să discute public despre anchetă și au vorbit sub protecția anonimatului. Thomas Markle a fost reținut în apropiere de orașul Tampa.

Meghan Markle a declarat recent că este „profund tulburată” de acuzațiile potrivit cărora o colecție de imagini care înfățișează abuzuri sexuale asupra minorilor ar fi fost descoperită în fosta locuință a tatălui său. De asemenea, ea a dezvăluit că, în 2018, poliția londoneză a primit o scrisoare care conținea „acuzații îngrijorătoare” la adresa acestuia.

Meghan, cetățeană americană care a jucat în serialul de televiziune american „Suits”, s-a căsătorit cu prințul Harry la Castelul Windsor, în 2018. Cei doi au împreună doi copii: prințul Archie și prințesa Lilibet.

Tatăl ei, fost director de lumini și imagini în televiziune, aflat acum la pensie, nu a participat la nuntă. Absența lui a generat o amplă mediatizare în presa britanică a rupturii dintre Meghan și tatăl ei. Meghan a declarat că a decis să se distanțeze de acesta pentru a-și proteja copiii.