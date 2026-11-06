Ioana Dogioiu îl laudă deschis pe Marian Neacșu: „Era partea profesionistă. Foarte competent”

În prezent, Neacșu este vicepremier și ministru de Interne în Guvernul Luca Niculescu. FOTO: Agerpres

Ioana Dogioiu, fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan, l-a descris joi, într-un interviu pentru Europa FM, drept „foarte competent” pe social-democratul Marian Neacșu, despre care a spus că l-a considerat cel mai pregătit reprezentant al PSD la ședințele fostei coaliții de guvernare. „Domnul Neacșu era partea profesionistă”, a declarat aceasta.

Ioana Dogioiu a spus că Marian Neacșu „este un om care înțelege administrație și înțelege legislație și funcționarea statului la superlativ”.

„Au fost două etape în raport cu PSD, o primă etapă în care la coaliții veneau domnul Grindeanu cu domnul Neacșu și cu miniștrii care aveau legătură cu agenda coaliției din ziua respectivă, între care domnul Neacșu era cel care înțelegea… Domnul Neacșu este un om care înțelege administrație și înțelege legislație și funcționarea statului la superlativ (…). Acum știu că mulți or să se supere pe mine, dar e foarte competent, ăsta e adevărul”, a declarat Ioana Dogioiu.

Când a fost întrebată dacă laudă un ministru PSD, Ioana Dogioiu a răspuns: „E un adevăr, n-am ce să spun. Eu nu discut despre alte lucruri. E un om de partid, disciplinat, a plecat cu partidul, a făcut moțiune cu domnul Peiu că i s-a cerut, s-a dus să negocieze pentru domnul Veștea. Le-a făcut pe toate, nu e nicio problemă, dar eu vorbesc despre prestația guvernamentală”.

„Din punctul ăsta de vedere, a fost un om pe care nu l-am auzit spunând vreo prostie, nu. Domnul Neacșu era partea profesionistă. Domnul Grindeanu sentimentul meu era că nu înțelegea foarte multe lucruri care se vorbeau acolo, dar era domnul Neacșu și era de ajuns, se și plictisea uneori. Nu era contondent”, a continuat purtătoarea de cuvânt a fostului guvern.

În prezent, Neacșu este vicepremier și ministru de Interne în Guvernul Luca Niculescu. El a fost vicepremier și în Guvernul Bolojan, care a fost demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR

Ioana Dogioiu, despre negocierile din fosta coaliție de guvernare

Ioana Dogioiu a mai afirmat că atitudinea lui Sorin Grindeanu la ședințele coaliției de guvernare s-a schimbat radical după ce Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a început să participe la reuniuni. Potrivit fostei purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan, liderul social-democrat a început să susțină discursuri asemănătoare celor televizate, iar deciziile sale au devenit mult mai prudente.

„După ce au început să agite «steagurile revoluției», la ședințele de coaliție a început să apară domnul Manda, moment din care atitudinea domnului Grindeanu s-a schimbat radical. Ținea speech-uri la începutul ședințelor de coaliție, fix ca la televizor, nu era nicio diferență. Vedeam privirea lungă a domnului Kelemen Hunor, nu zicea nimic, dar avea o privire”, a spus Dogioiu.

Ea susține că, odată cu apariția lui Claudiu Manda la reuniuni, Sorin Grindeanu nu mai lua decizii fără să țină cont de prezența acestuia.

„Domnul Manda era acolo, era mut ca o lebădă, nu l-am auzit scoțând mai mult de 10-15 cuvinte în total, dar îl flanca pe domnul Grindeanu. Din ce am observat eu, sper să nu greșesc, uneori, la finalul coalițiilor, premierul îi mai invita în birou doar pe președinți, chestie extrem de restrânsă. După ce a apărut domnul Manda, s-a terminat, nu a mai existat așa ceva. Domnul Grindeanu nu mai făcea niciun pas”, a mai declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului Bolojan.