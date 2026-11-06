A murit Jay Rockefeller, moștenitorul celebrei dinastii și susținător al asigurărilor medicale pentru toți americanii

2 minute de citit Publicat la 18:52 06 Noi 2026 Modificat la 18:53 06 Noi 2026

John "Jay" Rockefeller, moștenitorul celebrei dinastii, a murit vineri, la 89 de ani. Foto: Getty Images

John D. „Jay” Rockefeller IV, descendent al uneia dintre cele mai cunoscute și mai bogate familii americane, a murit vineri, la domiciliul său din Washington, a relatat publicația Washington Post, citată de Reuters. Familia sa nu a precizat cauza decesului.

Rockefeller avea 89 de ani și a fost timp de trei decenii membru al Senatului SUA. În mandatele sale, a susținut extinderea accesului persoanelor sărace la serviciile medicale și l-a criticat vehement pe președintele George W. Bush pentru modul în care a gestionat războiul din Irak.

Membru al Partidului Democrat, a fost ales în 1984 pentru primul dintre cele cinci mandate de câte șase ani în care a reprezentat statul Virginia de Vest în Senat. Anterior, a ocupat două mandate funcția de guvernator al acestui stat sărac, cu o economie bazată pe exploatarea cărbunelui.

Rockefeller a votat în 2002 în favoarea proiectului republicanului George W. Bush, care au autorizat declanșarea celui de-al doilea război din Irak, început în 2003 printr-o invazie condusă de Statele Unite. Ulterior, și-a exprimat regretul pentru acel vot și, în calitate de președinte al Comisiei pentru informații a Senatului, l-a acuzat pe Bush că a dus țara la război pe baza unor premise false, referitoare la pretinsele arme de distrugere în masă ale dictatorului irakian Saddam Hussein.

Guvernator, senator, nepot al unui magnat petrolier

John D. „Jay” Rockefeller IV era strănepotul magnatului petrolier John D. Rockefeller și descendent al unei familii care a creat o adevărată dinastie politică, din care a făcut parte și unchiul său, Nelson Rockefeller, guvernator al statului New York.

Născut la New York, a absolvit Universitatea Harvard și a participat, între 1964 și 1966, la un program de serviciu în folosul comunității, desfășurat în zonele rurale sărace din Virginia de Vest.

După intrarea în viața publică, a lucrat pentru extinderea accesului la servicii medicale, combaterea sărăciei, acordarea de beneficii medicale minerilor din industria cărbunelui și sprijinirea veteranilor militari. În calitate de senator, a contribuit la definirea programului - constituit în 1997 - prin care guvernul federal american ajută statele să ofere servicii medicale pentru milioane de copii neasigurați.

A susținut Obamacare

Rockefeller a susținut proiectul eșuat al președintelui democrat Bill Clinton în anii '90, care prevedea introducerea unei asigurări de sănătate cu acoperire aproape universală. Ulterior, a sprijinit adoptarea reformei sistemului de sănătate promovată de președintele democrat Barack Obama și concretizată într-o lege promulgată în 2010.

În dezbaterile privind proiectul lui Obama, Rockefeller a încercat, fără succes, să obțină instituirea unui program federal de asigurări medicale destinat întregii populații, în completarea programelor existente pentru persoanele sărace și vârstnice. Acesta ar fi reprezentat o alternativă la polițele private de asigurare, costisitoare și restrictive.

„Apărarea celor care au cea mai mare nevoie de ajutor a fost menirea vieții mele și nu voi înceta niciodată să lupt pentru a aduce o schimbare în bine în viața oamenilor care înseamnă atât de mult pentru mine”, declara Rockefeller în 2013, când a anunțat, la vârsta de 75 de ani, că nu va candida pentru un al șaselea mandat în Senat.