Nazare: E nevoie de măsuri pentru sprijinul persoanele vulnerabile. Discutăm pachetul social în Coaliţie, apoi anunţăm ce vom finanţa

Alexandru Nazare. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, vineri, la Antena 3 CNN, după discuţia de la Guvern cu reprezentanţii mediului de afaceri, că pachetul de relansare economică pregătit are mai multe obiective:

"Ce diferenţiază acest act normativ de alte iniţiative pentru încurajarea economiei sunt următoarele lucruri: trecem de la o logică de consum la o logică de producţie şi investiţii. Trecem de la ajutoare punctuale la corectarea unor dezechilibre, trecem de la reacţie la o strategie prin care reaşezăm toate schemele de sprijin pentru companii pe nişte priorităţi clare.

Este o prioritate să sprijinim industria, este o prioritate să ne uităm către zonele unde importăm mai mult decât exportăm.

Ne uităm şi în zona de resurse minerale, de noi tehnologii. Introducem creditul fiscal pentru cercetare-dezvoltare, avem şi o schemă de finanţate pentru zona de noi tehnologii, AI, semiconductori. Ne uităm şi în zona Apărării. Aceste scheme merg de la IMM-uri până la proiecte stragegice. Toate aceste instrumente vor ajuta competivitatea economiei. Discuţia de la guvern a fost foarte bună, preluăm observaţii de la mediul de afaceri. A fost costructivă discuţia", a declarat Alexandru Nazare, treferindu-se la discuţia cu mediul de afaceri referitoare la pachetul de relansare economică.

"E necesar ca ambele pachete, atât cel de administraţie, cât şi cel de relansare economică să fie aprobate concomitent. E o decizie pe care Coaliţia s-o ia la începtul săptămânii viitoare.

Acest pachet e complementar cu măsuri pe care deja le-am luat anul trecut. Sunt dedicate măsuri: garanţia de portofoliu pentru 25.000 de IMM-uri şi bani disponibili pentru împrumuturi garantate, aproape 1,2 miliarde de euro.

Cota unică de 1% pt microîntreprinderi a fost adoptată în decembrie... Proiectele finanţate prin bugetul de stat vor completa acest peisaj, să ne pună în situaţia în care să pornim motoarele economiei în 2026 şi să avem creşterea", a mai afirmat Nazare.

Ministrul Finanţelor a punctat şi că e nevoie de măsuri pentru sprijinul persoanele vulnerabile.

"Există o varietate de propuneri pe care miniştrii le fac în vederea inculderii în bugetul de stat. E nevoie de măsuri pentru sprijinul persoanele vulnerabile. O parte din aceste măsuri le-am adoptat deja prin Ordonanţa Trenuleţ.

Nu vreau să vorbesc despre un proiect anume, pentru că acest pachet social încă n-a fost prezentat în Coaliţie. Apoi, vom anunţa ce măsuri vor fi finanţate. Facem tot posibilul să găsim surse de finanţare şi pentru investiţii, şi pentru persoane vulnerabile, respectând ce ne-am asumat, o ţintă de deficit spre 6%", a mai declarat Nazare.