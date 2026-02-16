Nazare, întâlnire cu miniştrii de finanțe canadian şi slovac: Am discutat despre investiții în sectoare precum Energie şi Apărare

Nazare, întâlnire cu miniştrii de finanțe canadian şi slovac. Sursa foto: Alexandru Nazare / Facebook

Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a declarat, luni, după întâlnirea cu miniştrii de finanțe canadian şi slovac, François-Philippe Champagne, respectiv Ladislav Kamenický, că a abordat subiecte esențiale pentru poziționarea României în plan european și internațional.

"Primele întâlniri azi la Bruxelles, în marja reuniunii miniştrilor de Finanțe din UE. Am discutat cu miniştrii de finanțe canadian şi slovac, François-Philippe Champagne, respectiv Ladislav Kamenický, pe subiecte esențiale pentru poziționarea României în plan european și internațional.

Importanța României în Europa Centrală și de Est și potențialul nostru de dezvoltare, oportunitățile de investiții generate de pachetul de relansare economică – în special în sectoare strategice precum energia și apărarea – dar și rolul României ca punct de echilibru în discuțiile europene, inclusiv prin găzduirea la Bucureşti a viitoarei Autorități Vamale a UE, sunt câteva dintre temele prioritare pe care le-am subliniat azi în cadrul întâlnirilor.

Voi continua și mâine să susțin interesele României la Bruxelles - este pricipalul meu obiectiv la ECOFIN, reuniunea miniștrilor de finanțe UE", a postat Alexandru Nazare pe Facebook.