"Ne-a distrus şi psihic, şi fizic. Duce ţara în ruină". Ce îi reproşează lui Ilie Bolojan românii care cer demisia premierului

Premierul Ilie Bolojan. sursa foto: Agerpres

Românii au păreri împărţite despre Ilie Bolojan. Unii susţin că ar trebui să plece de la guvernare, dar alţii spun că premierul a luat şi măsuri bune. Printre principalele reproşuri aduse lui Ilie Bolojan sunt majorarea taxelor locale şi impozitarea indemnizaţiilor primite de mame.

"Să nu rămână la Guvern sub nicio formă. Ne-a distrus şi psihic, şi fizic. Să plece, să-şi vadă de treaba lui. Toate impozitele, toate taxele sunt pe capul nostru, pe capul celor amărâţi. De la ei de ce n-au tăiat?" - a întrebat retoric o pensionară.

"Eu zic că ar trebui să rămână, e un premier care încearcă să facă ceva. Cea mai proastă măsură e taxarea indemnizaţiei de creştere a copiilor (n.r. - CASS pentru mame). Iar cea mai bună, dar, din păcate, n-o poate pune în aplicare, este eliminarea pensiilor speciale pentru judecători", a afirmat un tată.

"Duce ţara în ruină, o distruge. Nu văd nicio măsură bună", a afirmat un alt bărbat.

Primarul Buzăului crede că Bolojan e un "premier de sacrificiu"

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma (PSD), a declarat duminică, la Digi24, că e de părere că „Ilie Bolojan ia nişte decizii proaste” și a dat ca exemplu faptul că prima zi de concediu medical nu este plătită. El mai susține că acesta este un „premier de sacrificiu”.

"De multe ori cred că şi domnul Ilie Bolojan ia nişte decizii proaste. Deci nu te poţi duce, cum să spun eu, când conduci o maşină să te duci cu acceleraţia la podea. (...) Deci nu poţi prima zi de concediu medical, oamenii aceia cei mai amărâţi posibil, cu câteva sute de lei pensie sau n-au venituri deloc, cu copii cu dizabilităţi în familie, care costă foarte mulţi bani ca să îl ţii acolo, mai plăteşti şi taxele astea.

Adică ce-a propus Kelemen Hunor acum nu este deloc în regulă din acest punct de vedere. Eu m-aş fi dus cu reducerea de 50% asta pe care o propune dumnealui pentru tot poporul, numai la cei cu probleme reale, focusat acolo unde sunt probleme deosebite”, a declarat Constantin Toma.