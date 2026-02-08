Primarul PSD al Buzăului susține că Ilie Bolojan este „un premier de sacrificiu și că uneori „ia nişte decizii proaste”

Primarul Constantin Toma e de părere că „Ilie Bolojan ia nişte decizii proaste”. FOTO: Facebook

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma (PSD), a declarat duminică, la Digi24, că e de părere că „Ilie Bolojan ia nişte decizii proaste” și a dat ca exemplu faptul că prima zi de concediu medical nu este plătită. El mai susține că acesta este un „premier de sacrificiu”.

„De multe ori cred că şi domnul Ilie Bolojan ia nişte decizii proaste. Deci nu te poţi duce, cum să spun eu, când conduci o maşină să te duci cu acceleraţia la podea. (...) Deci nu poţi prima zi de concediu medical, oamenii aceia cei mai amărâţi posibil, cu câteva sute de lei pensie sau n-au venituri deloc, cu copii cu dizabilităţi în familie, care costă foarte mulţi bani ca să îl ţii acolo, mai plăteşti şi taxele astea.

Adică ce-a propus Kelemen Hunor acum nu este deloc în regulă din acest punct de vedere. Eu m-aş fi dus cu reducerea de 50% asta pe care o propune dumnealui pentru tot poporul, numai la cei cu probleme reale, focusat acolo unde sunt probleme deosebite”, a declarat Constantin Toma, duminică, la Digi 24.

Edilul a mai subliniat că „Ilie Bolojan este un premier de sacrificiu” pentru că „ne-a salvat pentru că a luat unele decizii” drastice.

„Vrea, nu vrea, Ilie Bolojan este de sacrificiu. Pentru că efectiv a luat măsurile şi mă uit la o parte din colegii mei, foarte mulţi inclusiv de la PNL, unii sunt foarte vocali, unii nu sunt vocali, dar pe la spate îl discută.

Ilie Bolojan ne-a salvat pentru aceste decizii...noi puteam să mărim taxele şi impozitele pe legislaţia care exista, nu aveam niciun fel de problemă. Ilie Bolojan şi-a atras toată această ură, o iau eu la Guvern, vă las şi banii”, a explicat primarul de la Buzău.

De asemenea, acesta a mai declarat în urmă cu câteva zile că nu mai poate propune scăderea taxelor și impozitelor locale, după ce au fost aprobate de Consiliul Local, decât în contextul unei modificări legislative, el punctând însă că este de acord cu propunerea UDMR de a le reduce cu până la 50%.

Potrivit acestuia, la acest moment nu există nicio posibilitate de a reduce taxele și impozitele, fără intervenția legislativului.

„Nu avem ce scădea, au fost colegi în țară care le-au mărit. Minimul a fost impus de ei, prin niște formule, noi puteam să le mărim la maxim, cu 100%. La Buzău am mers pe minim la locuințe, iar la mașini am fost nevoiți să le mărim cu 47% în afara formulei, pentru că era o condiție impusă, să nu ai încasări mai mici față de anul precedent. Până la 2.000 cmc creșteau impozitele pe mașini, iar peste scădeau cam cu 47%.

Am mărit cu 47% la toată lumea, pentru că ar fi fost discriminare. În Codul Fiscal nu mai ai voie să reduci niciun impozit după ce au fost aprobate în Consiliul Local decât anul viitor, din 1 ianuarie. Noi nu mai avem competență la primării să mai putem micșora ceva, doar dacă va fi o modificare legislativ”', a declarat, joi, pentru Agerpres, Constantin Toma.