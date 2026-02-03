Kelemen Hunor îi cere lui Bolojan să taie din taxele locale cu 50%: „Să te întorci și să corectezi deciziile e un semn de maturitate”

Kelemen Hunor îi cere lui Bolojan să taie din taxele locale cu 50%. Foto: Agerpres

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, îi va cere premierului Ilie Bolojan să revină asupra taxelor locale. Preşedintele UDMR a declarat, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că va propune reducerea impozitelor locale cu un procent de 50%, la categoriile pe care le vor decide primarii. „Dacă nu guvernezi pentru oameni, atunci nu mai are rost guvernarea”, a spus Kelemen, la emisiunea ”România 360 cu Robert Kiss și Ana-Maria Roman”.

Kelemen Hunor: Pachetul de solidaritate este o discuție care trebuie purtată și ajungem la presiunea asupra cetățenilor, pentru că este uriașă. Puterea de cumpărare a scăzut și Guvernul nu a făcut un studiu de impact sau evaluările nu au fost foarte corecte și vedem acest lucru acum, odată cu taxele locale. Este o presiune care apasă pe fiecare cetățean, mai ales pe cei vulnerabili: persoanele cu dizabilități, oamenii cu venituri mici. Iar dacă nu guvernezi pentru oameni, atunci nu mai are rost guvernarea. Trebuie să se găsească o soluție.

Vom cere Guvernului să revină asupra taxelor locale, în sensul în care am procedat și săptămâna trecută cu locuitorii din Delta Dunării și Apuseni. Până la aprobarea bugetelor locale, care va fi în martie, autoritățile locale, primarii, să aibă posibilitatea de a acorda reduceri de 50% din taxele pentru mașini, între limita minimă și maximă. Este o posibilitate de a ajuta persoanele vulnerabile.

„Să te întorci și să corectezi deciziile e un semn de maturitate”

Kelemen Hunor: Și la persoanele cu dizabilități trebuie să ne întoarcem. Nu înseamnă că Guvernul este slab, nu, este un semn de înțelepciune, nu de slăbiciune. Când vezi ce consecințe și ce efecte apar după deciziile luate, să te întorci și să le corectezi este un semn de maturitate. În cazul celor cu handicap nu este o chestiune politică, nu este o chestiune economică, este o chestiune morală și acest lucru trebuie să îl înțeleagă și cei de la Finanțe, și premierul.

Vom avea această propunere. La PSD sunt și alte propuneri. Discuțiile au fost deja pentru pensionari în 2025, cu o plată „on-off”, de două ori sau o singură dată, dar este important să dăm din bugetul țării pentru acele persoane care au pensii foarte mici, până la 3.000 de lei sau 3.500 de lei, pentru o compensare, un ajutor.

Să aibă fiecare primărie posibilitatea unei reduceri de până la 50%

Kelemen Hunor: Această abordare este una responsabilă. Disputele politice sunt politice, dar guvernarea este pentru oameni. Și oamenii simt acest lucru și au dreptate: toată povara a fost pusă pe ei. Iar pe cealaltă parte, la reducerea cheltuielilor, nu spun că nu s-a făcut nimic, dar s-a făcut mult mai puțin decât ar fi trebuit. Statul, dacă nu dovedește că este pentru cetățeni, guvernarea va rămâne fără susținere politică și nu se poate guverna împotriva societății.

Să aibă fiecare primărie posibilitatea unei reduceri de până la 50%, între limitele stabilite de Guvern, pentru cine consideră primăriile, pentru locuitorii din UAT-ul respectiv. Ei fac analiza. Autonomia locală înseamnă că lași decizia la ei. Tehnicalitățile nu contează. Eu trebuie să îl conving pe premier că această corectare este necesară.

UDMR, huiduită din cauza măsurilor luate de Guvernul Bolojan

Nemulțumirea față de creșterea taxelor și impozitelor locale a scos în stradă sute de oameni în ultimele zile în mai multe orașe din Harghita. Duminică, la Odorheiu Secuiesc, protestatarii au huiduit administrația locală și au acuzat aleșii UDMR că nu s-au opus majorărilor fiscale și că nu au apărat interesele cetățenilor. Orașul este condus de primarul Szakacs-Paal Istvan, reprezentant al UDMR.

Situația a fost similară sâmbătă la Miercurea Ciuc, unde peste 2.000 de persoane au participat la un protest împotriva măsurilor adoptate de Guvernul Bolojan și aplicate de autoritățile locale. Primarul municipiului este Korodi Attila, tot din partea UDMR. Oamenii au acuzat partidul că i-a abandonat și că nu a intervenit pentru a bloca majorările de taxe, care în multe cazuri au dus la cel puțin dublarea impozitelor locale.

Protestatarii au venit cu pancarte în limbile română și maghiară și au exprimat deschis nemulțumirea față de clasa politică. „Guvernul a băgat taxe mai mari, care s-au simțit în buzunarele oamenilor. Noi trăim de pe o zi pe alta”, a spus unul dintre participanți. Alții au acuzat „o hoție legalizată” și au afirmat că politicienii nu îi mai reprezintă. „Trădare pentru secui, trădare pentru unguri, trădare pentru români. Ne-au trădat”, a declarat un alt protestatar.

Nemulțumirile vin după un an dificil pentru populație, marcat de creșteri succesive de taxe și de liberalizarea prețurilor la energie, odată cu eliminarea plafonărilor. Guvernul a anunțat recent un pachet de relansare economică și un program de reducere a cheltuielilor din administrație cu 10%, însă niciuna dintre aceste măsuri nu a fost adoptată până în prezent.