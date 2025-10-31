„Ne omoară Olguța pe toți”. Ce l-a convins pe Bolojan să accepte organizarea târgurilor de Crăciun:„Nu vreți să știți ce crize au fost”

Olguța Vasilescu și Ilie Bolojan. Sursa foto: Hepta

Scandal pentru interzicerea târgurilor de Crăciun în primăria Craiova. Lia Olguţa Vasilescu a povestit că atunci când a intrat Ordonanţa care interzicea târgurile în Guvern, s-a oprit şedinţa. Iar Ilie Bolojan ar fi spus: „Ne omoară Olguţa pe toţi, hai să vedem ce facem!”.

Primarul Craiovei a povestit, la conferința PSD Mehedinți, un episod din culisele Guvernului condus de Ilie Bolojan, afirmând că Ordonanța 52, actul normativ care restricționa cheltuielile administrațiilor locale, ar fi fost pe punctul de a bloca Târgul de Crăciun din oraș.

„În momentul când am auzit că a intrat OUG 52 în Guvern și că se interzic târgurile de Crăciun, nu vreți să știți ce crize au fost. S-a oprit ședința de guvern, Bolojan înțeleg că a spus „ne omoară Olguța pe toți, haideți să vedem ce facem cu târgurile de Crăciun” și așa s-a dat drumul să putem să facem târgul”, a declarat primarul PSD al Craiovei, Lia-Olguța Vasilescu.

Potrivit acesteia, târgul de Crăciun aduce în fiecare an orașului peste 10 milioane de euro.

Și liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că este sunat de primari PNL are îi cer să se bată în Coaliție pentru ei.

„Am fost criticat, toporizat, în toate felurile. Accept, la mine coafura rezită, nu am probleme de tipul ăsta.

În aceleași foruri, să decidem, dacă lucrurile nu mai pot continua, să o luăm pe altă cale. Nu ne ține nimeni cu forța, dar vom hotărî în mod transparent, în același for, totți primarii PSD, toți consilierii PSD, toți parlamentarii. Așa cum am votat în vară, așa o să fie și dacă decidem să facem altceva.

Mă sună primari PNL, care îmi spun, și mie și Olguței, să ne ducem în Guvern și să ne batem pentru aceste proiecte, că ei știu că în partea cealaltă, adică la ai lor, nu au ușa deschisă”, a declarat social-democratul.

Ordonanța de urgență nr. 52/2024, adoptată inițial pentru limitarea cheltuielilor bugetare ale autorităților locale, interzicea temporar finanțarea unor activități considerate neesențiale, inclusiv organizarea de festivaluri, târguri și evenimente culturale.

După mai multe dezbateri interne, Guvernul a adoptat o modificare a Ordonanței 52, care permite autorităților locale să organizeze evenimente culturale și sărbători tematice până la finalul anului 2025.