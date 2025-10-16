Surse: Scandal în ședința de guvern pe „Ordonanța-haos” care a revoltat primarii. Premierul Bolojan amână modificările

Ședință de guvern la Palatul Victoria. Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a decis să amâne cu încă o săptămână modificările la Ordonanța despre care edilii spun că le-a blocat activitatea. Potrivit unor surse guvernamentale, decizia a fost luată după ce și nouă formă propusă de ministerul Finanțelor a fost contestată în ședința de guvern.

Sursele citate susțin că ordonanța s-a amânat pentru că „iar erau prostii în ea”. Ar fi fost scandal în ședința de guvern, după ce în varianta care ar fi trebuit să rezolve problemele invocate de primari, ministerul Finanțelor cerea memorandum inclusiv pentru taxele judiciare de timbru. Astfel, ar fi trebuit făcute mii de memorandumuri pentru mii de procese.

În ședința de guvern, Ministerul Justiției a avut mai multe observații și a cerut timp. Premierul a decis să amâne o săptămână aprobarea Ordonanței. Ordonanța de Urgență a fost discutată cu primarii însă nu și această formă finală.

Ordonanța adoptată recent de guvern pentru optimizarea cheltuielilor în administrația locală a fost criticată dur de primari de la toate partidele politice. Aceștia au acuzat că OUG bloca achizițiile de certificate de naștere sau de deces și că bloca cheltuieli pentru reparații curente, cum ar fi reparația școlilor sau reparația drumurilor.

Primari de la toate partidele s-au plâns că Ordonanța le blochează activitatea

Săptămâna trecută, Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Executivului, a transmis că, în următoarea şedinţă de Guvern, ar urma să fie modificată OUG 52/2025.

Despre OUG, primari au susținut că le blochează activitatea.

„În acest moment, ar însemna, efectiv, blocarea Primăriilor. (...) Acolo se vorbeşte despre faptul că noi, până la sfârşitul anului, nu mai putem să facem reparaţii. Am spus-o de nenumărate ori până acum şi văd că cei de la Ministerul Finanţelor nu înţeleg - serviciile într-o Primărie înseamnă serviciul de iluminat, serviciul de transport public local, serviciul de salubrizare, serviciul de ecarisaj şi aşa mai departe. Este cu totul altceva decât în administraţia publică centrală", declara Lia Olguța Vasilescu, într-o conferinţă de presă.

În al doilea rând, completa primarul Craiovei, prin OUG sunt interzise studiile de fezabilitate şi expertizele.

"Să nu uităm că intrăm pe POR, că trebuie să cheltuim banii europeni, or, în condiţiile în care nu mai poţi să efectuezi studii de fezabilitate şi expertize, automat nu mai poţi să faci absorbţie de fonduri europene", evidenţia Lia-Olguţa Vasilescu.

Primarul PNL de Slatina, Mario De Mezzo, acuză Guvernul Bolojan că în urma unei Ordonanțe de Urgență a blocat achiziții esențiale la nivelul primăriilor, afectată fiind inclusiv eliberarea certificatelor de naștere sau de deces. Mario De Mezzo a spus la Antena 3 CNN că Primăria Slatina mai poate elibera doar 22-23 de certificate de naștere, astfel că, în cazul în care se naște copilul numărul 24 acesta nu mai poate fi înregistrat oficial.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu critica Ministerul Finanțelor, despre care a spus că după ce a emis Ordonanța 52, care le interzicea primarilor să facă reparații, să deszăpezească sau să realizeze achiziții, același minister a venit în Guvern cerând să fie exceptat de la prevederile propriei ordonanțe. Președintele interimar al PSD a adăugat că deși culpa îi aparține premierului pentru că această ordonanță a trecut de Executiv, Ilie Bolojan i-a spus că nu a realizat că este greșită, dar l-a asigurat că o va corecta.

„Există în acest moment în România unități administrative teritoriale, primării care au un personal, număr excesiv de angajați, excesiv, și care trebuie să-și reducă acest număr. Dar ceea ce trebuie să urmărim în același timp e să nu scadă serviciile publice, modul în care interacționezi cu cetățenii, în care le rezolvi lucrurile. Toate aceste lucruri pot fi făcute prin reformă, nu prin concedieri.

Ați dat mai devreme un exemplu cu ordonanța 52. E exemplu perfect în care vii și faci prostește, ca niște idioți, vii și reduci toate acele lucruri și de fapt tu blochezi tot. După care să vii tu, care ai promovat, și să ceri excepții pentru tine”, a spus Grindeanu.