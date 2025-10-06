PSD acuză Guvernul că a adoptat o ordonanță care blochează administrația locală: „Nu vom putea face deszăpezire, sunt şi alte aberaţii”

Lia Olguța Vasilescu și Sorin Grindeanu au susținut o conferință de presă, luni, la finalul ședinței conducerii PSD.

Sorin Grindeanu și Lia Olguța Vasilescu au anunțat că îi vor cere premierului Ilie Bolojan să revizuiască o ordonanță de guvern adoptată săptămâna trecută, „cu foarte multe dintre articole citite pe bandă”, care, spun ei, ar bloca administrația locală. Primarul Craiovei a declarat că, din cauza acestui act normativ, nu vor putea fi pregătite drumurile pentru iarnă și nici nu se va putea interveni pentru deszăpezire, dacă va fi nevoie. Mai mult, Lia Olguța Vasilescu a atras atenția că, prin această ordonanță, sunt interzise studiile de fezabilitate și expertizele, iar primăriile riscă să nu mai poată accesa fonduri europene.

„Din păcate, săptămâna trecută, pe repede înainte, a trecut o ordonanţă de guvern, Ordonanţa 52, dacă nu mă înşel, cu foarte multe lucruri citite pe bandă şi care vor trebui să fie reparate în cel mai scurt timp, fiindcă altfel vom ajunge la blocaje în administraţia locală”, a spus președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, după şedinţa conducerii partidului.

Primarul Craiovei a spus că ordonanța include mai multe „aberații” precum interzicerea reparațiilor până la sfârșitul anului, ceea ce în administrația publică locală ar însemna un blocaj total.

„Am spus-o de nenumărate ori până acum şi văd că cei de la Ministerul de Finanţe nu înţeleg. Serviciile într-o primărie înseamnă serviciul de iluminat, serviciul de transport public local, serviciul de salubrizare, serviciul de ecarisaj şi aşa mai departe. Este cu totul altceva decât în administraţia publică centrală. Reparaţiile, la fel, la o primărie nu înseamnă ca într-un minister, că trebuie să-ţi repari uşa sau biroul sau maşina.

Reparaţiile la o primărie înseamnă reparaţii de drumuri, înseamnă reparaţii de şcoli, de spitale şi aşa mai departe. Ori, în momentul în care s-a interzis efectiv să se facă reparaţii, prin această Ordonanţă de urgenţă, noi ajungem în imposibilitatea de a pregăti drumurile pentru iarnă. Nu numai în ceea ce priveşte, eu ştiu, pietruirea sau asfaltarea, dar inclusiv deszăpezirea, ceea ce va fi o tragedie, mai ales în zonele montane”, a explicat Lia Olguţa Vasilescu.

De asemenea, edilul spune că în această ordonanță de urgenţă sunt interzise studiile de fezabilitate şi expertizele.

„Să nu uităm că intrăm pe POR ( Programul Operaţional Regional, nr) acum, că trebuie să cheltuim banii europeni, ori în condiţiile în care nu mai poţi să efectuezi studii de fezabilitate şi expertize, automat nu mai poţi să faci absorţie de fonduri europene”, a mai spus aceasta.

Primarul Craiovei a atras atenția și asupra altor „aberații”.

„Vă dau un exemplu. Nu mai poţi să mai publici nimic, ca şi primărie, ori, prin Legea administraţiei publice locale, prin Codul Administrativ, eşti obligat în momentul în care faci o şedinţă de consiliu să o anunţi public, într-un ziar sau pe un post de televiziune, radio şi aşa mai departe. Ori s-a interzis.

Asta înseamnă că nu mai putem să mai ţinem şedinţe de consiliu local, ceea ce efectiv este o aberaţie. Din această cauză, am solicitat şi miniştilor noştri să fie foarte atenţi la avizare, dar aici nu avem ce să le reproşăm, pentru că foarte multe dintre aceste lucruri au fost citite pe bandă, în şedinţa de guvern, şi iată ne-au adus în această situaţie”, a arătat Lia Olguţa Vasilescu.