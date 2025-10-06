Lia Olguța Vasilescu anunță condițiile PSD pentru reforma administrației: „Nu mai mult de 20% din posturile ocupate”

Discuțiile privind reforma administrației locale au stârnit tensiuni puternice în Coaliție, care au culminat cu amenințările premierului Ilie Bolojan că va demisiona. Foto: Hepta

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat luni, după ședința liderilor PSD despre reforma administrației, că social-democrații sunt de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi ocupate. Totodată, edilul a precizat că PSD va condiționa aceste disponibilizări de reforma administrației publice centrale, unde cere să fie disponibilizat 10% din personal.

Lia Olguța Vasilescu a salutat blocarea acestui pachet privind administrația locală în Coaliție, în punctul în care se discuta despre o reducere cu 45% a numărului de posturi. Edilul Craiovei susține că asta ar fi însemnat blocarea administraţiei publice locale.

Astfel, propunerile PSD sunt:

reducere de 30% din numărul total de posturi

maxim 20% din numărul total de posturi ocupate

primarii și președinții de CJ să aibă o a doua opțiune: reducerea cu 10% a cheltuielilor cu salriile

reducere de 10% din numărul total de posturi din administrația publică centrală

„S-a pornit de la premise greşite, de la cifre greşite, se ştia că sunt 330.000 de oameni în administraţia publică locală, s-a dovedit că sunt 125.000 şi pentru că nu ne-am opus niciodată acestui pachet al administraţiei publice locale, am venit şi cu nişte variante care se referă la faptul că suntem de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate”, a explicat Lia Olguţa Vasilescu.

De asemenea, primarul Craiovei a precizat că PSD consideră că șefii instituțiilor locale trebuie să beneficieze de un anumit grad de autonomie și să poată reduce în schimb cu 10% bugetul pentru salarii.

„Practic, dacă ei sunt în imposibilitatea de a face reducerea de personal, totuşi să contribuie prin această reducere cu 10% a cheltuielilor de personal. De ce spunem asta?

(...)Avem situaţii de genul în care la primăriile de sectoare, de exemplu, şi angajaţii de salubritate şi cei de la spaţiile verzi sunt în schema de personal, ori în momentul în care s-ar face o reducere, otova, aşa cum se discuta până acum, ar însemna ca sectoarele sau primăriile din alte oraşe să rămână nesalubrizate, sau fără servicii de ecarisaj şi aşa mai departe, plus primăriile din mediul rural, unde deja au 10 angajaţi, practic fiecare post este ocupat pentru ceea ce este cerut în baza legii, ori o reducere foarte mare, asta ar însemna automat să devină nefuncţionale”, a mai spus primarul.

Lia Olguţa Vasilescu a mai precizat, de asemenea, că liderii PSD au discutat ca reducerile să se facă şi în administraţia publică centrală, nu doar în administraţia publică locală.

„Practic, în acest pachet vrem să se discute şi de un procent de măcar 10% reduceri de personal din administraţia publică centrală, pentru că dacă în cea locală anul trecut a mai fost o reducere de 10%, în cea centrală de ani de zile, nu s-a făcut niciun fel de, nu numai reducere, dar şi de viziune de structurare a cheltuielilor de personal. Aşa cum este prevăzut procentul pentru administraţia publică locală, va însemna tot un procent de 10%”, a precizat Lia Olguţa Vasilescu.

Discuțiile privind reforma administrației locale au stârnit tensiuni puternice în Coaliție, care au culminat cu amenințările premierului Ilie Bolojan că va demisiona.

La începutul acestor discuții, Ilie Bolojan anunțase că își dorește ca 13.000 de angajați din consilii județene, prefecturi și primării să fie dat afară. De asemenea, premierul nu a vrut până în prezent să accepte ca primarii să aibă ultimul cuvânt de spus dacă fac concedieri sau tăieri salariale.

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, ultima variantă discutată în ședința Coaliției PSD-PNL-USR-UDMR prevede concedierea a aproximativ 12.000 de bugetari, iar primarii vor putea alege între a da oameni afară sau a le reduce salariile.