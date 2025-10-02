Surse: vor fi dați afară 12.000 de bugetari, primarii vor putea alege între concedieri și tăieri de salarii

Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR nu reușește să se pună de acord cu privire la reforma administrației publice locale. Ultima variantă discutată în ședință de liderii celor patru partide, potrivit informațiilor Antena 3 CNN, prevede concedierea a aproximativ 12.000 de bugetari, iar primarii vor putea alege între a da oameni afară sau a le reduce salariile.

Liderii Coaliției de guvernare s-au reunit miercuri la Palatul Victoria pentru o nouă rundă de discuții privind reforma administrației locale. Sursele Antena 3 CNN au precizat că în momentul de față, varianta luată în calcul pentru reforma administrației locală promisă de Guvernul Bolojan de la învestitura sa și amânată din nou și din nou este:

reforma administrației locale și cea a administrației centrale să fie făcute la pachet

10.000 - 12.000 concedieri în administrația publică locală (aproximativ 8 - 10%)

⁠primarii să aibă flexibilitatea de a face concedieri sau a reduce salariile

⁠munic i piile ar urma să facă concedieri, în timp ce comunele vor face reduceri de salarii sau comasări de comune

Concedierile ar urma să intre în vigoare la 90 de zile de la adoptarea reformei administrației: 1 februarie sau 1 ianuarie, în funcție de momentul în care va fi adoptat actul normativ.

Discuțiile privind reforma administrației locale au stârnit tensiuni puternice în Coaliție, care au culminat cu amenințările premierului Ilie Bolojan că va demisiona. La începutul acestor discuții, Ilie Bolojan anunțase că își dorește ca 13.000 de angajați din consilii județene, prefecturi și primării să fie dat afară. De asemenea, premierul nu a vrut până în prezent să accepte ca primarii să aibă ultimul cuvânt de spus dacă fac concedieri sau tăieri salariale.

Cei de la USR dau vina pe social-democrați pentru amânarea acestor măsuri.

„Această reformă a administrației publice locale vine să taie acolo unde sunt acele scheme de personal supraîncărcat, mai ales în UAT-urile din mediul rural. Domnul Bolojan spune pe bună dreptate că nu mai sunt bani, 70% din UAT-urile din România nu se autofinanțează, au schemele de personal încărcate la maxim și nu își pot plăti singure salariile.

Nu e nicio tragedie pentru că o să fie primari în mediul rural care o să fie nevoiți să își dea afară fina, nașa, verișoara, cumătra. Din păcate în mediul rural cel mai mare angajator e primăria. Poate ar trebui să ne gândim în Coaliție să facem și o reformă administrativ-teritorială”, a spus Cezar Drăgoescu, deputat USR, la Antena 3 CNN.

Fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet (PNL), a afirmat că Ilie Bolojan ar trebui să își angajeze răspunderea pe acest pachet de reforme pentru administrație locală chiar dacă nu va fi placul tuturor.

„Există un om, e vorba de premierul României care de multe săptămâni, luni deja, spune că trebuie să reducem cheltuielile din administrația publică locală și centrală și tot de atâtea săptămâni sau luni partidele din Coaliție, o să spună predecesorul meu că PSD e principalul partid care se opune, tot tărăgănează această discuție la presiunea primarilor, la presiunea Asociațiilor comunelor. Dacă ne decidem azi va dura o lungă perioadă de timp, la anul vom vedea primii bani economisiți.

Eu sper că premierul folosind tot instrumentul asumării răspunderii va veni cu o propunere indiferent dacă va fi pe placul tuturor celor patru partide pentru că situația durează de prea mult timp”, a spus Fechet.

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi (PNL), l-a atacat însă dur pe Ilie Bolojan pentru modul în care se poartă această discuție.

„Pentru unii, „reforma administrației” înseamnă doar să dai oameni afară, într-un procent prestabilit: 40%, 20% 15% etc. Unii chiar își fac un brand din asta!

Dar eu întreb: cine și cum stabilește procentul corespunzător? Nu cumva ar trebui ca procentul să rezulte la final, după ce digitalizăm serviciile și reducem birocrația inutilă? Căci abia atunci vom ști ce este în plus!

Acolo unde există în sistemul public angajați care nu își merită salariul, care nu-și fac bine treaba sau care pur și simplu nu fac nimic esențial trebuie să îi luăm parteneri pe acei angajați care își fac datoria cu dăruire și să ne ajute în această reformă. Dar nimeni nu poate spune dinainte câte procente trebuie tăiate. Procentul rezultă la final!