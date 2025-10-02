Budăi, atac la Bolojan: Nu înțeleg acest stahanovism de tip sovietic, în care se stabilesc din burtă procente pentru următorul cincinal

Deputatul PSD Marius Budăi a avut, joi, o reacţie vehementă la adresa lui Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că face reformă "din burtă" în sistemul administrației. El l-a avertizat chiar pe premier că o parte din bugetarii pe care îi dă afară ar putea câştiga procese în Instanţă, ceea ce ar genera despăgubiri "de zeci de milioane" din partea statului.

"Pentru unii, „reforma administrației” înseamnă doar să dai oameni afară, într-un procent prestabilit: 40%, 20% 15% etc. Unii chiar își fac un brand din asta!

Dar eu întreb: cine și cum stabilește procentul corespunzător? Nu cumva ar trebui ca procentul să rezulte la final, după ce digitalizăm serviciile și reducem birocrația inutilă? Căci abia atunci vom ști ce este în plus!

Acolo unde există în sistemul public angajați care nu își merită salariul, care nu-și fac bine treaba sau care pur și simplu nu fac nimic esențial trebuie să îi luăm parteneri pe acei angajați care își fac datoria cu dăruire și să ne ajute în această reformă. Dar nimeni nu poate spune dinainte câte procente trebuie tăiate. Procentul rezultă la final!", a postat Budăi pe Facebook.

Deputatul PSD a punctat şi care ar fi scopul reformei:

"Domnule premier, scopul reformei nu este să dai oamenii afară, ci să faci un sistem mai performant! Nu înțeleg acest stahanovism de tip sovietic, prin care se stabilesc din burtă procente pentru următorul cincinal!

Concedierile în masă, de-a valma, fără o viziune clară de eficientizare a cheltuielilor publice și fără alternative pentru cei disponibilizați înseamnă doar să muți problema pe o altă pagină a bugetului de stat.

Este o iluzie că se va face economie. Unii vor câștiga procese, cu despăgubiri de zeci de milioane. Alții vor fi șomeri, cu ajutoare de șomaj, plătite din buget. Alții vor pleca din țară și nu vor mai contribui cu nimic în România, nici la pensii și nici la sănătate. Iar alții vor pleca la pensie, sau chiar vor rămâne pe drumuri.

Deci hai să oprim această nebunie! Reforma reală înseamnă debirocratizare, digitalizare, reorganizare, profesionalizare. Nu disponibilizări de-a valma, făcute din topor!".

Lider de sindicat: „E un abuz, să își reducă indemnizațiile”

Angajații de la Guvern sunt revoltați de anunțul premierului că aproximativ 30% dintre ei trebuie concediați. Noni Iordache, liderul sindicatului angajaților din Executiv, susține că prim-ministrul Ilie Bolojan se pregătește să comită un abuz la Guvern.

"Va fi o reducere de peste 30%, așa cum a anunțat, de 34,4%. Acestea sunt intențiile pe care le are premierul României prin șeful Cancelariei prim-ministrului. Noi vom merge cum am făcut și până acum, vom denunța acest abuz. Este un abuz, de vreme ce la Cancelaria prim-ministrului, și vorbim istoric, fiecare guvernare a făcut presiuni pentru a elimina oameni și a-și aduce oamenii de partid.

În 2018 ne-am transferat, fără să fim întrebați, de la Secretariatul General al Guvernului la Cancelaria Prim-ministrului. Nu putem să fim o minge de ping pong și să fim mutați de colo colo sau mai nou să fim dați afară pentru că partidul premierului își dorește, prin demnitarii pe care îi are în Guvernul României, să elimine oameni pentru a-și aduce oamenii din provincie, deoarece se pare că sunt merituoși deorece au au împărțit afișe și au susținut campaniile electorale”, a spus Noni Iordache.