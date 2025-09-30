Angajații din Guvern, revoltați de concedierile anunțate de Ilie Bolojan. Lider de sindicat: „E un abuz, să își reducă indemnizațiile”

Ilie Bolojan a cerut să fie disponibilizați în jur de 30% din angajații de la Guvern. Foto: Hepta

Angajații de la Guvern sunt revoltați de anunțul premierului că aproximativ 30% dintre ei trebuie concediați. Noni Iordache, liderul sindicatului angajaților din Executiv, se întâlnește marți cu șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, pentru a discuta reorganizarea Guvernului și pentru a decide cine va fi disponibilizat. Sindicalistul a declarat, la Antena 3 CNN, că Ilie Bolojan comite un abuz și că disponibilizările se fac pentru a aduce în loc persoane cu carnet de partid din provincie.

Noni Iordache susține că prim-ministrul Ilie Bolojan se pregătește să comită un abuz la Guvern. Liderul de sindicat a anunțat că îi va transmite șefului Cancelariei premierului că nu acceptă înlocuirea lor cu membri de partid. Întrebat dacă are dovezi pentru a susține aceste afirmații, Iordache a spus că este vorba despre o practică istorică.

„Va fi o reducere de peste 30%, așa cum a anunțat, de 34,4%. Acestea sunt intențiile pe care le are premierul României prin șeful Cancelariei prim-ministrului. Noi vom merge cum am făcut și până acum, vom denunța acest abuz. Este un abuz, de vreme ce la Cancelaria prim-ministrului, și vorbim istoric, fiecare guvernare a făcut presiuni pentru a elimina oameni și a-și aduce oamenii de partid.

În 2018 ne-am transferat, fără să fim întrebați, de la Secretariatul General al Guvernului la Cancelaria Prim-ministrului. Nu putem să fim o minge de ping pong și să fim mutați de colo colo sau mai nou să fim dați afară pentru că partidul premierului își dorește, prin demnitarii pe care îi are în Guvernul României, să elimine oameni pentru a-și aduce oamenii din provincie, deoarece se pare că sunt merituoși deorece au au împărțit afișe și au susținut campaniile electorale”, a spus Noni Iordache.

Întrebat ce angajați de la Guvern ar trebui să se regăsească pe lista tăierilor, Noni Iordache a susținut că niciunul nu merită să fie dat afară și în schimb demnitarii ar trebui să își reducă indemnizațiile.

„Niciun angajat din cadrul Cancelariei pentru că nu merităm lucrul acesta. PNL a avut un ministru la FInanțe pe care l-a susținut și acum vin și spun că este deficit. Deficitul a fost susținut și de PNL. Ar trebui să înceapă și dumnealor să-și reducă indemnizațiile. Șeful Cancelariei, din câte știu, vine la pachet cu niște CA-uri.

Fostul purtător de cuvânt al Guvernului avea două CA-uri. Cutumiar vorbind, vin și au fel și fel de facilități și sinecuri la stat și suntem noi acuzați că am generat acest deficit și trebuie să fim dați afară. Lucrurile nu pot merge așa”, a explicat liderul de sindicat.

Noni Iordache este de părere că Mihai Jurca nu va „îndrăzni” să îi pună o listă cu tăierile decise în față.

„Nu cred că va ăndrăzni, pentru că e ilegal. Nu are căderea să facă acest lucru. Într-adevăr a făcut presiuni pentru ca șefii de structuri să întocmească aceste liste, dar oamenii nu au căzut în nicio capcană, nimeni nu își dorește să răspundă unor comenzi politice care nu au legătură cu realitatea.

Noi avem posturi vacante, avem oameni detașați, oameni detașați la Cancelarie, care pe lângă salariu au și CA-uri. Sunt în toate instituțiile oameni care au venit și sunt protejați de partide”, a mai spus liderul sindicatului din Guvern.

Ilie Bolojan a vorbit, marți, la Digi24 despre reforma administrației publice centrale și locale. Premierul a spus că reducerea de personal este „necesară” și trebuie făcută „acum”.

„Această discuție legată de reforma administrației, care înseamnă, pe lângă această reducere pe care o susțin și care este necesară, trebuie făcută acum. Cu cât se face mai repede, cu atât va fi mai bine pentru România. Să fie conștienți că statul nu le mai poate asigura sumele de bani pe care le-a asigurat până acuma în anii următori și va trebui să aibă mai mare grijă de modul în care își gestionează banii. 90% dintre cheltuielile din localități sunt cu personalul”, a spus prim-ministrul.