Ilie Bolojan promite stabilitate: "Sunt bani de pensii și salarii. Taxele nu au crescut degeaba"

Ilie Bolojan, premierul României. Sursa foto: Agerpres

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a declarat luni seara, la Digi24, că există bani pentru pensii şi salarii. În cadrul interviului, şeful Guvernului a precizat că sumele nu au fost luate de la investiţii şi a mai adăugat că taxele nu au crescut degeaba. Totodată, Ilie Bolojan a mai subliniat că trebuie să fie scăzute în continuare cheltuielile statului în contextul în care Ministerul Finanţelor a publicat, luni, Proiectul Ordonanţei de Urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025, iar de la Preşedinţie s-au tăiat 17,5 milioane de lei şi de la Ministerul Sănătăţii – 2,6 miliarde de lei.

Întrebat de prezentatorul Cosmin Prelipceanu dacă sunt bani de pensii și salarii, şeful Executivului a răspuns: "Sunt bani de pensii și salarii, iar aceasta recrificare asigură fluxurile de plăți pentru ca ele să fie achitate pana la sfârșitul anului". În legătură cu pensiile, Ilie Bolojan a spus că "s-a alocat o sumă mică la rectificare, iar pe componenta de salarii au fost niște alocări suplimentare pentru a se asigura fluxul plăților pentru următoarele câteva luni".

Ulterior, Ilie Bolojan a menţionat în timpul declaraţiilor că nu sunt luați bani de la investiții pentru pensii și salarii. Potrivit dezvăluirilor sale, la Programul Anghel Saligny "sunt alocați 9,9 miliarde, dar s-a alocat această suplimentare de două miliarde, pentru ca facturile din acest an să poată fi achitate".

"Taxele nu au crescut degeaba. Nu am luat bani de la investiții pentru pensii și salarii. Pentru că, pe primele 6 luni, nu s-au luat măsuri de scădere a costurilor cu salariile, anvelopa de salarii a fost mai mare decât cea estimată inițial. Pentru a ne putea menține în echilibru bugetar, nu mai trebuie să creștem taxe, trebuie să le încasăm. Dar trebuie menținute însă cheltuielile de funcționare a statului, în perioada următoare, pentru a asigura funcționarea economică", a mai precizat premierul României.

Deficitul anunțat de Ilie Bolojan la sfârșitul lui 2025

"Cu măsurile luate, dacă ne asigurăm disciplina bugetară, suntem în această cifră – 8,4% - la finalul anului – cea asumată de deficit, dar trebuie să ne scădem în continuare cheltuielile statului. Există zone în care lucrurile se pot face la fel de eficient, cu costuri mai mici. Dar efectele măsurilor se vor vedea de anul viitor. Nu ne mai putem permite să cheltuim ce nu avem", a mai declarat Ilie Bolojan în cadrul interviului de luni seara.