Ordonanța-haos. Grindeanu: „Vii și faci prostește, ca niște idioți, apoi vii tot tu, care ai promovat, să ceri excepții pentru tine”

OUG 52 interzice reparațiile până la sfârșitul anului, studiile de fezabilitate şi expertizele, inclusiv publicarea de anunțuri. Foto: Agerpres

Sorin Grindeanu a anunțat, într-un interviu la Antena 3 CNN, că, după ce Ministerul Finanțelor a emis Ordonanța 52, care le interzicea primarilor să facă reparații, să deszăpezească sau să realizeze achiziții, același minister a venit în Guvern cerând să fie exceptat de la prevederile propriei ordonanțe. Președintele interimar al PSD a adăugat că deși culpa îi aparține premierului pentru că această ordonanță a trecut de Executiv, Ilie Bolojan i-a spus că nu a realizat că este greșită, dar l-a asigurat că o va corecta.

„Există în acest moment în România unități administrative teritoriale, primării care au un personal, număr excesiv de angajați, excesiv, și care trebuie să-și reducă acest număr. Dar ceea ce trebuie să ne să să urmărim în același timp e să nu scadă se serviciile publice, modul în care interacționezi cu cetățenii, în care le rezolvi lucrurile. Toate aceste lucruri pot fi făcute prin reformă, nu prin concedieri.

Ați dat mai devreme un exemplu cu ordonanța 52. E exemplu perfect în care vii și faci prostește, ca niște idioți, vii și reduci toate acele lucruri și de fapt tu blochezi tot. După care să vii tu care ai promovat și să ceri excepții pentru tine”

Președintele interimar al PSD a spus că l-a întrebat pe premier cum a fost posibil să treacă această ordonanță, iar Ilie Bolojan i-a spus că nu a realizat că este greșită.

„L-am întrebat pe premier. A venit Ministerul Finanțelor și a citit pe bandă. Știți că există diverse amendamente care pot fi făcute în timpul ședințelor de guvern, dacă și ceilalți miniștri avizatori sunt de acord.

Ministerul Finanțelor a vrut să reglementeze și a anunțat că reglementează câteva domenii, dar în momentul în care a citit, a citit un amendament mult mai lung, care n-are nicio legătură cu realitatea”, a explicat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a adăugat că tot Ministerul Finanțelor, inițiatorul OUG, a cerut să fie exceptat de la prevederile propriei ordonanțe.

„Vă mai spun un lucru inedit. Știți cine au cerut primii să se amendeze ordonanța 52? Ministerul Finanțelor. Să fie exceptat, ieri.

Asta este o chestiune care, cum să spun, nu putea fi discutată în Coaliție. Premierul Bolojan cred că n-a realizat și sigur n-a realizat asta. Asta mi-a și spus. M-a asigurat că știe ce s-a greșit și în această săptămână se va corecta”, a mai spus Sorin Grindeanu în cadrul emisiunii „Ora de foc” cu Oana Zamfir.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a fost cea care a sesizat public că ordonanța este greșită și că blochează practic activitatea primăriilor. OUG 52 interzice reparațiile până la sfârșitul anului, studiile de fezabilitate şi expertizele, inclusiv publicarea de anunțuri, ceea ce ar fi pus instituțiile publice precum primăriile și consiliile de a mai organiza ședințe.