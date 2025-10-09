Bolojan schimbă ordonanța care îi împiedică pe primari să facă reparații și achiziții. Și primarii PNL s-au plâns de ea

Olguța Vasilescu și Ilie Bolojan. Sursa foto: Hepta

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Executivului, a transmis că, în următoarea şedinţă de Guvern, ar urma să fie modificată OUG 52/2025. Luni, Lia-Olguţa Vasilescu anunțase că în şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD s-a cerut revizuirea Ordonanţei, întrucât aplicarea anumitor prevederi a conduce la "blocarea" Primăriilor.

"În şedinţa de Guvern, premierul a precizat că se intenţionează modificarea acestei ordonanţe în viitoarea şedinţă de Guvern. Nu am detalii despre conţinut. Ideea era să se facă o reevaluare din partea tuturor celor care consideră că sunt necesare modificări", a explicat Dogioiu, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria, conform Agerpres.

Luni, primarul municipiului Craiova, Lia-Olguţa Vasilescu, anunţa că în şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD s-a cerut revizuirea OUG 52/2025, întrucât aplicarea anumitor prevederi a conduce la "blocarea" Primăriilor.

"Am solicitat ca ordonanţa care a trecut săptămâna trecută, 52/2025, cu foarte multe din articole citite pe bandă, să fie revizuită, pentru că, în acest moment, ar însemna, efectiv, blocarea Primăriilor. (...) Acolo se vorbeşte despre faptul că noi, până la sfârşitul anului, nu mai putem să facem reparaţii. Am spus-o de nenumărate ori până acum şi văd că cei de la Ministerul Finanţelor nu înţeleg - serviciile într-o Primărie înseamnă serviciul de iluminat, serviciul de transport public local, serviciul de salubrizare, serviciul de ecarisaj şi aşa mai departe. Este cu totul altceva decât în administraţia publică centrală", declara Vasilescu, într-o conferinţă de presă.

A invocat reparațiile de infrastructură

Ea menţiona că este vorba despre reparaţii de infrastructură, nu de uşi sau birouri.

"Înseamnă reparaţii de drumuri, de şcoli, de spitale şi aşa mai departe. Or, în momentul în care s-a interzis efectiv să se facă reparaţii prin această ordonanţă de urgenţă, noi ajungem în imposibilitatea de a pregăti drumurile pentru iarnă, nu numai în ceea ce priveşte pietruirea sau asfaltarea, dar inclusiv deszăpezirea. Ceea ce va fi tragedie, mai ales în zonele montane", indica Vasilescu.

În al doilea rând, completa primarul Craiovei, prin OUG sunt interzise studiile de fezabilitate şi expertizele.

"Să nu uităm că intrăm pe POR, că trebuie să cheltuim banii europeni, or, în condiţiile în care nu mai poţi să efectuezi studii de fezabilitate şi expertize, automat nu mai poţi să faci absorbţie de fonduri europene", evidenţia Lia-Olguţa Vasilescu.

Slatina nu mai poate elibera certificate de naştere sau de deces

Primarul PNL de Slatina, Mario De Mezzo, acuză Guvernul Bolojan că în urma unei Ordonanțe de Urgență a blocat achiziții esențiale la nivelul primăriilor, afectată fiind inclusiv eliberarea certificatelor de naștere sau de deces. Mario De Mezzo a spus la Antena 3 CNN că Primăria Slatina mai poate elibera doar 22-23 de certificate de naștere, astfel că, în cazul în care se naște copilul numărul 24 acesta nu mai poate fi înregistrat oficial.

OUG 52, adoptată de Guvernul condus de Ilie Bolojan, a generat revoltă în rândul primarilor din toată țara. Potrivit edilului din Slatina, toți edilii se plâng că le este blocată activitatea, pentru că nu mai pot face reparatii și nu mai pot elibera certificate de nastere sau de deces.

“La Slatina nu mai avem voie să achiziționăm certificate de naștere securizate pentru că intră la capitolul 54, furnituri de birou, interzis prin OUG 52. Aceeasi situatie și cu certificatele de deces”, a declarat Mario De Mezzo.

Acesta a spus că Primăria Slatina a rămas fără posibilitatea de a elibera certificate de naștere pentru că nu există stocuri pentru aceste documente.

“Noi mai avem la Primăria municipiului Slatina 22-23 de certificate de naștere, pentru că nimeni nu face stocuri de sute, de mii de certificate de naștere. Facem stocuri pe previziunile anilor anteriori și ne gândim atunci când se apropie de final cumpărăm altele. Nu își ia nimeni 100.000 de certificate să avem 10 ani de acum încolo. Și mai avem 22-23 de certificate de naștere. Dacă ordonanța aceasta nu se modifică și se nasc 25 de copii în Slatina, copilul 24, 25, pentru ei nu mai avem să le dăm certificat de naștere”, a mai spus Mario De Mezzo.