Situație bizară la Slatina. Mai sunt certificate de naștere doar pentru 23 de copii. Dacă se nasc mai mulți, rămân fără document

Primarul PNL de Slatina, Mario De Mezzo, acuză Guvernul Bolojan că în urma unei Ordonanțe de Urgență a blocat achiziții esențiale la nivelul primăriilor, afectată fiind inclusiv eliberarea certificatelor de naștere sau de deces. Mario De Mezzo a spus la Antena 3 CNN că Primăria Slatina mai poate elibera doar 22-23 de certificate de naștere, astfel că, în cazul în care se naște copilul numărul 24 acesta nu mai poate fi înregistrat oficial.

Ce ar fi cauzat această situație, potrivit lui Mario De Mezzo? Este vorba despre OUG 52, adoptată de Guvernul condus de Ilie Bolojan care a generat revoltă în rândul primarilor din toată țara.

Potrivit primarului din Slatina, toți edilii se plâng că le este blocată activitatea, pentru că nu mai pot face reparatii și nu mai pot elibera certificate de nastere sau de deces.

“La Slatina nu mai avem voie să achiziționăm certificate de naștere securizate pentru că intră la capitolul 54, furnituri de birou, interzis prin OUG 52. Aceeasi situatie și cu certificatele de deces”, a declarat Mario De Mezzo.

Acesta a spus că Primăria Slatina a rămas fără posibilitatea de a elibera certificate de naștere pentru că nu există stocuri pentru aceste documente

“Noi mai avem la Primăria municipiului Slatina 22-23 de certificate de naștere, pentru că nimeni nu face stocuri de sute, de mii de certificate de naștere. Facem stocuri pe previziunile anilor anteriori și ne gândim atunci când se apropie de final cumpărăm altele. Nu își ia nimeni 100.000 de certificate să avem 10 ani de acum încolo. Și mai avem 22-23 de certificate de naștere. Dacă ordonanța aceasta nu se modifică și se nasc 25 de copii în Slatina, copilul 24, 25, pentru ei nu mai avem să le dăm certificat de naștere”, a mai spus Mario De Mezzo.

Lucrările de reparații sunt blocate, potrivit edilului din Slatina

Edilul din Slatina s-a plâns și de faptul că angajații ministerelor nu înțeleg ce presupune lucrările de reparații la nivel local, care de asemenea ar fi blocate în urma Ordonanței dată de Guvernul Bolojan:

“Pentru ei reparații înseamnă că la minister dau cu tingi pe pereți. Pentru mine la Primăria Slatina, reparații înseamnă inclusiv că schimb sistemul termic la o școală.

O grădiniță și un liceu au probleme cu căldura și nu putem să reparăm. Sunt banii prinși dar ordonanța interzice”.

Mario De Mezzo a spus că a Colegiul Național “Nicolae Titulescu” și la Grădinița cu program prelungit Nr. 5, din Slatina, copii stau în frig.

“Încearcă în toate felurile colegii mei din primărie să găsească o soluție, un tertip, dacă vreți. Care este marele rău pe care vreau să îl fac? Să repar o centrală termică într-un liceu și într-o grădiniță?”, a întrebat retoric primarul liberal.

El a mai spus că aceste probleme sunt în fiecare oras și pune totul pe seama unor amendamente care nu s-au aflat în dezbatere publică:

“În cadrul ședinței de Guvern, domnul ministru Nazare a venit și a început să citească 10 minute de amendamente pe care le-a introdus. Ele nu au fost în transparență. Ordonanța a fost în transparență într-o altă formă. În timpul ședinței de guvern, domnul Nazare s-a ridicat pe cele două picioare și a citit 10 minute de amendamente, propuse și adoptate care apoi a blocat țara”, a conchis primarul din Slatina.