Guvernul a adoptat modificările la OUG care a înfuriat primarii. Se dă liber și la cheltuieli cu festivaluri și concerte

Primarii au liber la cheltuit bani pe concerte și festivaluri. Foto: INQUAM Photos/Cristi Vescan

Guvernul a adoptat, luni, modificările la Ordonanța 52 care a înfuriat primarii. OUG limita cheltuielile administraților locale, însă primarii au acuzat Guvernul că nu mai pot face achiziții esențiale, cum ar fi cele pentru certificatele de naștere sau de deces, pentru reparații necesare la școli sau drumuri.

Potrivit modificărilor adoptate, primarii vor putea face cheltuieli pentru diverse capitole din buget, pe care Guvernul le-a interzis prin OUG 52. Printre excepțiile introduse se numără cele referitoare la lucrările de infrastructură, deszăpezire, cheltuieli generate de intervenții în situații de urgență, fonduri necesare pregătirii și implementării proiectelor cu finanțare din programe naționale, din fonduri externe nerambursabile, cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și din împrumuturi contractate de autoritățile publice locale, cheltuielile cu evenimentele ocazionate de zilele declarate ca fiind zile oficiale ale unităților administrativ-teritoriale, alte sărbători publice stabilite prin lege, sărbători tematice, cheltuielile cu evenimentele ocazionate de sfârșitul de an.

De asemenea, autoritățile și instituțiile administrației publice pot finanța cheltuieli de consultanță sau/și de studii și cercetări necesare pentru emiterea diferitelor documente specifice obiectivelor de investiții, autorizații, avize, precum și pentru depunerea unor cereri de finanțare pentru apeluri de proiecte.

Modificările la OUG 52 permit și cheltuielile necesare „asigurării reprezentării și expertizelor în litigiile arbitrale și judiciare internaționale, cheltuielilor necesare asigurării expertizelor în litigiile judiciare naționale conexe acestora, cheltuielilor cu asistența juridică necesară operațiunilor de administrare a datoriei publice, cheltuielilor cu serviciile de evaluare a riscului de țară, cheltuielilor aferente prestărilor de servicii informatice în scopul administrării datoriei publice, cheltuielilor aferente serviciului datoriei publice, cheltuielilor cu bunurile și prestări servicii cu caracter funcțional realizate din bugetul Trezoreriei Statului și celor aferente plății comisioanelor prilejuite de participarea și decontarea operațiunilor Ministerului Finanțelor în Sistemul Electronic de Plăți (ReGIS, SaFIR, SENT), precum și cheltuielilor rezultate din executarea unor obligații stabilite prin hotărâri judecătorești sau dispuse de instanțele de judecată sau de lege în cursul procesului, cheltuielile conexe precum și cheltuielilor obligatorii stabilite prin acte normative, strict necesare desfășurării actului de justiție.”

De asemenea, vor fi exceptate unitățile sanitare publice și vor fi permise „cheltuielile cu medicamentele și materialele sanitare, cu serviciile medicale pentru îngrijirea bolnavilor, cu serviciile cu asigurarea hranei în penitenciare, în instituții de asistență socială și în unități de asistență medico-socială, pentru cheltuielile cu acțiuni şi programe de sănătate, pentru cheltuielile aferente unităților de învățământ preuniversitar și universitar, pentru cheltuielile aferente transmiterii drepturilor de pensie şi asistenţă socială”.