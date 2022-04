Nicolae Ciucă: "Am decis să îmi depun candidatura pentru funcția de preşedinte al PNL"

Nicolae Ciucă a depus astăzi moţiunea cu titlul „Uniți pentru o Românie stabilă și puternică” pentru candidatura la funcția de preşedinte al Partidului Naţional Liberal.

Acesta a precizat că împreună cu echipa a setat o serie de obiective şi condiţii care odată îndeplinite vor duce formațiunea în fruntea partidelor politice de care România are nevoie.

"Am decis să îmi depun candidatura pentru funcția de preşedinte al Partidului Naţional Liberal.

Am decis să îmi asum această responsabilitate, după o discuție pe care am avut-o cu colegii şi, desigur, în urma analizei pe care am făcut-o asupra întregii situaţii politice.

PNL este astăzi la guvernare şi are datoria să asigure stabilitatea ţării, să guverneze eficient şi să ofere românilor siguranţa de care au nevoie, dar şi încrederea că vom depăși împreună cu bine acest context complicat.

Una din condițiile esenţiale pentru buna guvernare este ca în interiorul partidului nostru să existe o stare de armonie şi o concentrare a tuturor asupra obiectivelor pe care ni le asumăm.

De asemenea, o altă condiție extrem de importantă este să avem o coaliţie stabilă în care dialogul cu partenerii să fie calea de rezolvare a tuturor problemelor care pot să apară din cauza divergențelor ideologice.

"Obiectivul meu este întărirea partidului şi pregătirea alegerilor următoare"

De când am intrat în PNL am putut să simt capacitatea liberalilor de a se mobiliza şi de a asigura administrarea ţării, de la nivel local până la nivel guvernamental. Ştiu că există soluţii ca lucrurile să se îmbunătățească în zonele unde nu stăm aşa bine.

"Acum nu este vorba de o persoană, ci este vorba de toată echipa liberală"

Acest lucru va fi însă un efort comun, al tuturor. Acest lucru l-am spus tuturor colegilor mei. Acum nu este vorba de o persoană, ci este vorba de toată echipa liberală care trebuie să fie conștientă că de activitatea fiecăruia dintre noi depinde scorul electoral al partidului.

Sunt convins că, alături de colegii mei, vom putea face o echipă puternică, unită care să genereze politicile publice de care are nevoie ţara. Obiectivul meu este întărirea partidului şi pregătirea alegerilor următoare.

Eu sunt adeptul faptelor și știu un lucru sigur - românii îi vor aprecia pe cei care reușesc să treacă țara prin perioade grele și să o ducă în direcția bună”, a spus Nicolae Ciucă.

Congresul extraordinar al PNL are loc duminică, la Palatul Parlamentului și este organizat după demisia lui Florin Cîțu din funcția de președinte al PNL.