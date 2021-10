Nicolae Ciucă l-a sunat pe Marcel Ciolacu. ”Am o comunicare cu prim-ministrul desemnat”

„Astăzi, de dimineață, am stat de vorbă telefonic cu prim-ministrul desemnat și încercăm să găsim o soluție politică pentru a depăși această criză. Adevăratele probleme ale românilor rămân totuși pandemia și energia, sperăm ca astăzi în Camera Deputaților să trecem legea de plafonare a prețurilor și să începem să rezolvăm cu adevărat din problemele românilor”, a declarat Marcel Ciolacu.

Acesta spune că nu are negocieri cu PNL.

„Eu am o comunicare cu prim-ministrul desemnat, consider că sunt obligat ca lider de partid, indiferent dacă voi vota sau nu un astfel de Guvern, trebuie să existe această comunicare. Nu am în schimb negocieri cu PNL”, a adăugat liderul PSD, potrivit Mediafax.

Acesta a spus că PSD trebuie să se implice în rezolvarea acestor crize.

„De aceea am și înaintat zece măsuri urgente pe care ar trebui să le ia orice Guvern care este învestit. Dacă nu se vor lua aceste măsuri în Guvern, atunci o să le facem prin lege în Parlament. (...) În interiorul partidului există o opțiune clară de a nu susține un Guvern minoritar”.

Întâlnire de taină între liderii PSD și liderii PNL. Social democrații au cerut jumătate din ministere. Răspunsul lui Florin Cîțu

Liberalii și social democrații s-au întâlnit ca să negocieze susținerea Guvernului Ciucă.

Potrivit surselor Antena 3, PSD a cerut jumătate dintre ministere, dar Florin Cîțu a refuzat să accepte intrarea social democraților la guvernare.

Social-democrații au mers pentru a doua oară în fața liberalilor și au cerut să intre la guvernare alături de PNL, chiar într-un guvern condus de liberalul Nicolae Ciucă, Aceștia au cerut jumătate din ministere, unul dintre acestea fiind neapărat unul avizator, precum Ministerul Finanțelor Publice sau Ministerul Justiției.

Totodată, fie Ministerul Justiției, fie Ministerul Apărării, Fondurile Europene și Sănătatea au fost solicitările celor din PSD.

Însă reprezentanții PNL, în special liderul Florin Cîțu, spun sursele participante, pentru că el ar fi vorbit mult mai mult în cadrul ședinței decât premierul desemnat, Nicolae Ciucă, se opune ca Partidul Social Democrat să intre la guvernare alături de Partidul Național Liberal.

